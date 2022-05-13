400-річну липу Петра Могили, яку зламала буря, зможуть врятувати – КМДА

Буревій у Києві зламав скелетну гілку 400-річної липи Петра Могили, яка є пам'яткою природи.
Однак старовинну липу, за попередньою оцінкою фахівців, вдасться зберегти, повідомляє Київська міська держадміністрація.
"Фахівці комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Шевченківського району разом з арбористами детально обстежують дерево та визначають шляхи його порятунку", – пише відомство.
Арборист Ігор Сінгер у коментарі "УП. Життя" заявив, що липу не "можна", а потрібно зберегти.
|400-річна липа Петра Могили розташована на Андріївському узвозі. Фото: Олена Рощіна/УП
За словами арбориста, для початку можливі тимчасові аварійні рішення, зокрема підпорки.
|Скелетна гілка липи постраждала через бурю. Фото: Олена Рощіна/УП
Але щоб такі випадки не повторювалися, потрібні більш сучасні "динамічні" конструкції.
Також одним із заходів може бути прорідження великої гілки на 20-25% для зменшення її ваги.
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|Фото: Олена Рощіна/УП
Загалом унаслідок негоди було пошкоджено понад 200 дерев.
|Арборист Ігор Сінгер наголошує, що липу не "можна", а потрібно зберегти. Фото: Олена Рощіна/УП
Найбільше від бурі постраждали Солом’янський та Святошинський райони столиці.
Фахівці продовжують обстеження територій.
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|Фото: Олена Рощіна/УП
Нагадаємо, за легендою, ця липа була посаджена Петром Могилою у 1635 році.
Вона росла на початку Андріївського узвозу біля Національного музею історії у Києві.
400-літнє дерево має статус пам'ятки природи місцевого значення.
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