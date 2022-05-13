400-річну липу Петра Могили, яку зламала буря, зможуть врятувати – КМДА

Буревій у Києві зламав скелетну гілку 400-річної липи Петра Могили, яка є пам'яткою природи.

Однак старовинну липу, за попередньою оцінкою фахівців, вдасться зберегти, повідомляє Київська міська держадміністрація.

"Фахівці комунального підприємства по утриманню зелених насаджень Шевченківського району разом з арбористами детально обстежують дерево та визначають шляхи його порятунку", – пише відомство.

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Арборист Ігор Сінгер у коментарі "УП. Життя" заявив, що липу не "можна", а потрібно зберегти.

400-річна липа Петра Могили розташована на Андріївському узвозі. Фото: Олена Рощіна/УП

За словами арбориста, для початку можливі тимчасові аварійні рішення, зокрема підпорки.

Скелетна гілка липи постраждала через бурю. Фото: Олена Рощіна/УП

Але щоб такі випадки не повторювалися, потрібні більш сучасні "динамічні" конструкції.

Також одним із заходів може бути прорідження великої гілки на 20-25% для зменшення її ваги.

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Фото: Олена Рощіна/УП

Загалом унаслідок негоди було пошкоджено понад 200 дерев.

Арборист Ігор Сінгер наголошує, що липу не "можна", а потрібно зберегти. Фото: Олена Рощіна/УП

Найбільше від бурі постраждали Солом’янський та Святошинський райони столиці.

Фахівці продовжують обстеження територій.

Фото: Олена Рощіна/УП

Нагадаємо, за легендою, ця липа була посаджена Петром Могилою у 1635 році.

Вона росла на початку Андріївського узвозу біля Національного музею історії у Києві.

400-літнє дерево має статус пам'ятки природи місцевого значення.