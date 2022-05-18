ФІБА заборонила виступати Росії та Білорусі на міжнародних змаганнях з баскетболу

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) відсторонила спортсменів з Росії та Білорусі від участі в усіх змаганнях, які відбудуться протягом найближчих місяців.
Таке рішення ухвалив виконавчий комітет організації.
В РФ та Білорусі також не проводитимуться змагання ФІБА.
Результати збірних у турнірах, в яких вони брали участь, будуть анульовані.
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Відповідно, жіноча збірна Росії відсторонена від участі у Кубку світу-2022, а чоловіча команда не зіграє у відбіркових матчах до Кубку світу-2023.
Російські баскетболісти 3х3 також не зможуть виступити на чемпіонаті світу 2022 року. Замість жіночої команди зіграють ізраїльтянки, а замість чоловічої збірної – спортсмени зі Словенії.
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Нагадаємо, в лютому 2022 року Міжнародна федерація футболу та УЄФА усунула збірні та клуби Росії з футболу від участі у будь-яких змаганнях під своїми егідами.
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В березні Міжнародна федерація волейболу (FIVB) відсторонила всі збірні, клуби та офіційних осіб Росії та Білорусі від участі у міжнародних змаганнях.