ФІБА заборонила виступати Росії та Білорусі на міжнародних змаганнях з баскетболу

Яна Осадча журналіст
2781
18 травня 2022

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) відсторонила спортсменів з Росії та Білорусі від участі в усіх змаганнях, які відбудуться протягом найближчих місяців.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет організації.

В РФ та Білорусі також не проводитимуться змагання ФІБА.

Реклама:

Результати збірних у турнірах, в яких вони брали участь, будуть анульовані.

 Фото: p1spb/Depositphotos

Відповідно, жіноча збірна Росії відсторонена від участі у Кубку світу-2022, а чоловіча команда не зіграє у відбіркових матчах до Кубку світу-2023.

Російські баскетболісти 3х3 також не зможуть виступити на чемпіонаті світу 2022 року. Замість жіночої команди зіграють ізраїльтянки, а замість чоловічої збірної – спортсмени зі Словенії.

Читайте також: Російського спортсмена вигнали зі шведської команди за нацистське вітання під час нагородження

Нагадаємо, в лютому 2022 року Міжнародна федерація футболу та УЄФА усунула збірні та клуби Росії з футболу від участі у будь-яких змаганнях під своїми егідами.

Читайте також: РФ та Білорусь відсторонили від понад 90% спортивних змагань у світі – міністр молоді та спорту

Реклама:

В березні Міжнародна федерація волейболу (FIVB) відсторонила всі збірні, клуби та офіційних осіб Росії та Білорусі від участі у міжнародних змаганнях.


Реклама:


Реклама:
 1913
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2503
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3192
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат