ФІБА заборонила виступати Росії та Білорусі на міжнародних змаганнях з баскетболу

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) відсторонила спортсменів з Росії та Білорусі від участі в усіх змаганнях, які відбудуться протягом найближчих місяців.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет організації.

В РФ та Білорусі також не проводитимуться змагання ФІБА.

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Результати збірних у турнірах, в яких вони брали участь, будуть анульовані.

Фото: p1spb Depositphotos

Відповідно, жіноча збірна Росії відсторонена від участі у Кубку світу-2022, а чоловіча команда не зіграє у відбіркових матчах до Кубку світу-2023.

Російські баскетболісти 3х3 також не зможуть виступити на чемпіонаті світу 2022 року. Замість жіночої команди зіграють ізраїльтянки, а замість чоловічої збірної – спортсмени зі Словенії.

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Нагадаємо, в лютому 2022 року Міжнародна федерація футболу та УЄФА усунула збірні та клуби Росії з футболу від участі у будь-яких змаганнях під своїми егідами.

В березні Міжнародна федерація волейболу (FIVB) відсторонила всі збірні, клуби та офіційних осіб Росії та Білорусі від участі у міжнародних змаганнях.