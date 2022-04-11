Російського спортсмена вигнали зі шведської команди за нацистське вітання під час нагородження

Шведська команда Ward Racing припинила співпрацю з російським гонщиком Артемом Сєвєрюхіним, який показав нацистський жест під час нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з картингу у Португалії.

В команді, яка об’єднує гонщиків з різних країн, зазначили, що їм дуже соромно за поведінку спортсмена, і що вони засуджують її.

"Відповідні міри будуть прийняті негайно", – повідомили в команді.

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У Ward Racing заявили, що дії Сєвєрюхіна не відповідають цінностям команди, яка не тільки проти нацизму, але й засуджує вторгнення Росії в Україну та висловлює солідарність з людьми, які через цей жахливий напад страждають.

Северюхін сказав, що хотів зобразити "італійське привітання"

Водночас, міжнародна автомобільна федерація повідомила, що почала розслідування щодо Северюхіна. Яке покарання загрожує росіянину, поки що невідомо.

Сам спортсмен, який підняв руку у нацистському вітанні, каже, що його не так зрозуміли, він не знає, як це сталося і готовий понести покарання.

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