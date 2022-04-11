Російського спортсмена вигнали зі шведської команди за нацистське вітання під час нагородження

Яна Осадча журналіст
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11 квітня 2022

Шведська команда Ward Racing припинила співпрацю з російським гонщиком Артемом Сєвєрюхіним, який показав нацистський жест під час нагородження на юніорському чемпіонаті Європи з картингу у Португалії.

В команді, яка об’єднує гонщиків з різних країн, зазначили, що їм дуже соромно за поведінку спортсмена, і що вони засуджують її.

"Відповідні міри будуть прийняті негайно", повідомили в команді.

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У Ward Racing заявили, що дії Сєвєрюхіна не відповідають цінностям команди, яка не тільки проти нацизму, але й засуджує вторгнення Росії в Україну та висловлює солідарність з людьми, які через цей жахливий напад страждають.

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Водночас, міжнародна автомобільна федерація повідомила, що почала розслідування щодо Северюхіна. Яке покарання загрожує росіянину, поки що невідомо.

Сам спортсмен, який підняв руку у нацистському вітанні, каже, що його не так зрозуміли, він не знає, як це сталося і готовий понести покарання.

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