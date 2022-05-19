"Евакуація не завершена!": українці закликають повернути маму 4-річній Алісі з полону РФ

Тисячі українців закликають міжнародні організації врятувати військову медикиню Вікторію Обідіну, яку окупанти взяли в полон, розлучивши з 4-річною донькою Алісою.

Відповідна петиція на платформі Change.org набрала уже майже 40 тисяч підписів.

Її автори звертаються до Організації Об'єднаних націй та "Червоного хреста" із закликом зробити все задля повернення жінки на підконтрольну Україні територію.

"Організація Об’єднаних Націй і "Червоний хрест" взяли на себе відповідальність за евакуацію всіх мирних жителів з території заводу "Азовсталь", і їм це не вдалося.

Вікторія та її донька Аліса. Фото: петиція до ООН та Червоного хреста

Поки мати Аліси, Вікторія, а також усі інші цивільні з Маріуполя залишаються у фільтраційному таборі на окупованій території, поки у фільтраційному таборі залишається ще багато військовополонених з "Азовсталі", евакуація не завершена", – наголошують автори петиції.

Серед підписантів цього звернення – активісти, знаменитості, політики, представники неурядових організацій та звичайні небайдужі громадяни. Всі вони закликають ООН відновити право дітей на батьківське виховання, яке передбачено Конвенцією ООН про права дитини.

"Якщо Організація Об’єднаних Націй і Червоний Хрест не завершить евакуацію, нижчепідписані активісти звернуться до світової спільноти з проханням розпустити ці організації", – йдеться у тексті петиції.

Нагадаємо, дитину розлучили із мамою під час евакуації з території заводу "Азовсталь". Сталося це 8 травня, у День матері, як повідомили в полку "Азов".

Донька медикині того дня поїхала в евакуаційному автобусі до Запоріжжя сама. Там її помітила кореспондентка "1+1" Наталія Нагорна.

"Спитала дозволу у дівчини поруч, чи можу я попитати малу. Але це була не її мама.

Ми не питали її про обстріли чи маму. Але я хочу, аби ви бачили злочин. В чотирирічної дитини в день матері вкрали маму", – написала вона у Facebook вже 9 травня.

Наразі достеменно невідомо, в якому саме фільтраційному таборі перебуває Вікторія і в якому вона стані.

Водночас її донька, Аліса, на щастя, зараз знаходиться у безпеці. Родина із Запоріжжя тимчасово прихистила дівчинку у себе.