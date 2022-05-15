Жінка вмерла в обіймах сина. Історія пораненого хлопчика з Маріуполя, який втратив маму та опинився в окупації

Поранений 10-річний Ілля Матвієнко з Маріуполя втратив маму під час війни, а самого хлопчика вивезли на окуповану росіянами територію Донецької області.
Історію дитини розповіли в Київській дитячій лікарні "Охматдит".
Коли почалася війна, Ілля разом з мамою Наталею ховалися від обстрілів та бомбардувань у будинку та підвалі.
Одного разу вони тікали до сусідів та попали під вогонь. Матір отримала поранення голови, а дитині розірвало ногу.
|Мама Іллі вмерла від поранення в його обіймах
Жінка на собі тягнула сина до квартири знайомих.
|Бабуся перетнула 4 кордони, щоб забрати онука
"Поранені та знесилені вони лежали на дивані та обіймали один одного. Мати стискала сина у обіймах до тих пір, поки билося її серце. Наталя померла в обіймах свого сина", – розповідають у лікарні.
|Місцеві лікарі хотіли ампутувати ногу Іллі, але, на щастя, кінцівку вдалося зберегти
Наступного дня після смерті матері російські військові вивезли хлопчика в окупований Новоазовськ, а звідти в Донецьк.
Місцеві лікарі хотіли ампутувати ногу Іллі, але, на щастя, кінцівку вдалося зберегти.
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Бабуся Іллі, яка знаходилася в Україні, оформила опікунство на дитину і поїхала забирати онука.
Для цього їй знадобилося перетнути кордони чотирьох країн.
|З днем народження хлопця привітав президент України Володимир Зеленський
Дитину привезли у Київ, і так збіглося, що Ілля прибув у "Охматдит" у свій десятий день народження.
Трохи згодом, як зізнається бабуся, у Іллі стався і другий символічний день народження: коли лікарі сказали, хлопчик зможе ходити.
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Його нога повноцінно функціонує, хлопчик вже може рухати пальцями на ушкодженій кінцівці.
Нагадаємо, у "Охматдиті" перебуває 12-річна Кіра з Маріуполя, батька якої вбили. Дівчинку також вивезли на окупвану територію, дідусі Кіри довелося подалати чимало кілометрів шляху, щоб забрати онуку.
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