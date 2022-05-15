Жінка вмерла в обіймах сина. Історія пораненого хлопчика з Маріуполя, який втратив маму та опинився в окупації

Яна Осадча журналіст
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15 травня 2022

Поранений 10-річний Ілля Матвієнко з Маріуполя втратив маму під час війни, а самого хлопчика вивезли на окуповану росіянами територію Донецької області.

Історію дитини розповіли в Київській дитячій лікарні "Охматдит".

Коли почалася війна, Ілля разом з мамою Наталею ховалися від обстрілів та бомбардувань у будинку та підвалі.

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Одного разу вони тікали до сусідів та попали під вогонь. Матір отримала поранення голови, а дитині розірвало ногу.

 Мама Іллі вмерла від поранення в його обіймах

Жінка на собі тягнула сина до квартири знайомих.

 Бабуся перетнула 4 кордони, щоб забрати онука

"Поранені та знесилені вони лежали на дивані та обіймали один одного. Мати стискала сина у обіймах до тих пір, поки билося її серце. Наталя померла в обіймах свого сина", – розповідають у лікарні.

 Місцеві лікарі хотіли ампутувати ногу Іллі, але, на щастя, кінцівку вдалося зберегти

Наступного дня після смерті матері російські військові вивезли хлопчика в окупований Новоазовськ, а звідти в Донецьк.

Місцеві лікарі хотіли ампутувати ногу Іллі, але, на щастя, кінцівку вдалося зберегти.

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Бабуся Іллі, яка знаходилася в Україні, оформила опікунство на дитину і поїхала забирати онука.

Для цього їй знадобилося перетнути кордони чотирьох країн.

 З днем народження хлопця привітав президент України Володимир Зеленський

Дитину привезли у Київ, і так збіглося, що Ілля прибув у "Охматдит" у свій десятий день народження.

Трохи згодом, як зізнається бабуся, у Іллі стався і другий символічний день народження: коли лікарі сказали, хлопчик зможе ходити.

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Його нога повноцінно функціонує, хлопчик вже може рухати пальцями на ушкодженій кінцівці.

Нагадаємо, у "Охматдиті" перебуває 12-річна Кіра з Маріуполя, батька якої вбили. Дівчинку також вивезли на окупвану територію, дідусі Кіри довелося подалати чимало кілометрів шляху, щоб забрати онуку.

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