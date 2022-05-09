"Поверніть Алісі маму": українці вимагають визволити з полону матір 4-річної дівчинки

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
16499
9 травня 2022

Українці у соцмережах вимагають звільнити матір 4-х річної Аліси, яку російські окупанти взяли в полон під час евакуації із заводу "Азовсталь" в Маріуполі 8 травня.

За даними УП, жінку звати Вікторія Обідіна, вона – військовий медик, яка лікувала захисників Маріуполя.

Дівчинка знаходиться в безпеці, її тимчасово прихистила до себе українська родина із Запоріжжя.

Вікторію розлучили з донькою на День матері, про її полон розповіли в полку "Азов".

Вікторія та її донька Аліса

"Матір залишилася в фільтраційному таборі на території так званої "ДНР".

До місця призначення в Запоріжжі сьогодні, в День Матері, доїхала лише дитина, місце знаходження матері наразі невідоме!", – написали в "Азові".

Ймовірно, жінка знаходиться у фільтраційному таборі в Мангуші на території так званої "ДНР".

Читайте також: Втратила батька та отримала поранення: історія порятунку 12-річної Кіри з Маріуполя

Дівчинка сама їхала в евакуаційному автобусі до Запоріжжя.

 Згодом дитину помітила кореспондентка "1+1" Наталія Нагорна.

"Спитала дозволу у дівчини поруч, чи можу я попитати малу. Але це була не її мама.

Ми не питали її про обстріли чи маму. Але я хочу, аби ви бачили злочин. В чотирирічної дитини в день матері вкрали маму", – написала вона у Facebook.

 Вікторія з донькою до війни. Фото: Instagram Вікторії

На історію Аліси та Вікторії відреагували українці, за хештегом  #повернітьАлісімаму вони вимагають визволити матір 4-річної дитини.

Раніше Аліса стала відомою після відео з укриття, яке з нею опублікували.

На ньому 4-річна дівчинка, яка на той момент понад місяць знаходилась в бомбосховищі "Азовсталі", казала, що хоче додому.

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.




 9768
Суспільство

Росіяни хочуть змусити людей себе полюбити. Як Херсон живе кілька місяців під окупацією

Яна Осадча
 73372
Суспільство

Про що мовчить Мелітополь: як місто живе два місяці в окупації

Ярослав Борута
 17016
Суспільство

Бігла в укриття за 2 години після пологів. Три історії материнства в умовах війни

Вікторія Андрєєва

Головне на сайті


Суспільство

Росіяни хочуть змусити людей себе полюбити. Як Херсон живе кілька місяців під окупацією

Яна Осадча
Волонтери розповіли про евакуацію з Лисичанська медсестри, яка втратила ноги
Народжуються з ознаками чоловіка та жінки: в "Охматдиті" хірургічно формують стать дітям
Тьотя Суп: мешканка Маріуполя 2 місяці готувала їжу для людей, які ховалися від обстрілів на "Азовсталі"
"Це фейк": у ЧАЕС відповіли на інформацію про викрадену колбу з радіоактивною речовиною
Оперний співак отримав 5 кульових поранень, коли евакуйовував людей на Харківщині
Суспільство

Про що мовчить Мелітополь: як місто живе два місяці в окупації

Ярослав Борута
Суспільство

Бігла в укриття за 2 години після пологів. Три історії материнства в умовах війни

Вікторія Андрєєва