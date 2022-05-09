"Поверніть Алісі маму": українці вимагають визволити з полону матір 4-річної дівчинки

Українці у соцмережах вимагають звільнити матір 4-х річної Аліси, яку російські окупанти взяли в полон під час евакуації із заводу "Азовсталь" в Маріуполі 8 травня.

За даними УП, жінку звати Вікторія Обідіна, вона – військовий медик, яка лікувала захисників Маріуполя.

Дівчинка знаходиться в безпеці, її тимчасово прихистила до себе українська родина із Запоріжжя.

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Вікторію розлучили з донькою на День матері, про її полон розповіли в полку "Азов".

Вікторія та її донька Аліса

"Матір залишилася в фільтраційному таборі на території так званої "ДНР".

До місця призначення в Запоріжжі сьогодні, в День Матері, доїхала лише дитина, місце знаходження матері наразі невідоме!", – написали в "Азові".

Ймовірно, жінка знаходиться у фільтраційному таборі в Мангуші на території так званої "ДНР".

Дівчинка сама їхала в евакуаційному автобусі до Запоріжжя.

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Згодом дитину помітила кореспондентка "1+1" Наталія Нагорна.

"Спитала дозволу у дівчини поруч, чи можу я попитати малу. Але це була не її мама.

Ми не питали її про обстріли чи маму. Але я хочу, аби ви бачили злочин. В чотирирічної дитини в день матері вкрали маму", – написала вона у Facebook.

Вікторія з донькою до війни. Фото: Instagram Вікторії

На історію Аліси та Вікторії відреагували українці, за хештегом #повернітьАлісімаму вони вимагають визволити матір 4-річної дитини.

Раніше Аліса стала відомою після відео з укриття, яке з нею опублікували.

На ньому 4-річна дівчинка, яка на той момент понад місяць знаходилась в бомбосховищі "Азовсталі", казала, що хоче додому.

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