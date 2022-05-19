"Від коміка до лідера": у США випустили комікс про Зеленського. ФОТО

У США випустили біографічний комікс про історію життя президента України – від коміка до лідера часів війни – під назвою "Політична влада: Володимир Зеленський".
Про це повідомляє TidalWave Comics.
Глянцевий комікс містить 26 сторінок. Письменник Майкл Фрізелл, який є автором історії, розповідає, що створюючи комікс, він шукав відповіді на питання:
"Хто він (Зеленський – ред.)? Що змушує його працювати? Чому він правильний лідер для України в цей момент? Це те, що мене цікавило, коли я починав дослідження".
|Фото: TidalWave Productions
У коміксі Зеленського зобразили на сцені "Кварталу 95", під час виборчої кампанії у 2019, біля попереднього президента США Дональда Трампа, а також з командою Офісу президента.
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|Михайло Подоляк, Денис Шмигаль, Володимир Зеленський та Андрій Єрмак на початку війни оцінюють кількісний склад армії РФ, що загрожує Україні: один український танк проти трьох російських, 280 тис. військових, а з об'єднаними силами - 900 тис. Фото: TidalWave Productions
Художником ілюстрованої історії є Пабло Мартінена, який раніше створював зображення для біографій Девіда Бекхема, Нельсона Мандели та Дональда Трампа.
|25 вересня 2019 року Зеленський зустрічався із Дональдом Трампом. Останній висловив сподівання, що Україні вдасться вирішити "проблему" з Путіним. Фото: TidalWave Productions
Видавець біографічного коміксу – американець Даррен Дж. Девіс. За його словами, ця книга має для нього особливе значення, і ось чому:
"Обидві групи моїх дідусів і бабусь іммігрували з України. Я хотів використати цей засіб, щоб не тільки розповісти історію, але й зробити пожертву".
Девіс запевняє, що частина коштів від продажу біографічного коміксу про українського президента передадуть Міжнародному Червоному Хресту задля допомоги Україні під час повномасштабної війни з РФ.
Комікс можна придбати на Аmazon.com. Він коштує 7,99 доларів, що становить орієнтовно 236 гривень.
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