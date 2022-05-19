"Від коміка до лідера": у США випустили комікс про Зеленського. ФОТО

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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19 травня 2022

У США випустили біографічний комікс про історію життя президента України – від коміка до лідера часів війни – під назвою "Політична влада: Володимир Зеленський".

Про це повідомляє TidalWave Comics.

Глянцевий комікс містить 26 сторінок. Письменник Майкл Фрізелл, який є автором історії, розповідає, що створюючи комікс, він шукав відповіді на питання:

"Хто він (Зеленський – ред.)? Що змушує його працювати? Чому він правильний лідер для України в цей момент? Це те, що мене цікавило, коли я починав дослідження".

 Фото: TidalWave Productions

У коміксі Зеленського зобразили на сцені "Кварталу 95", під час виборчої кампанії у 2019, біля попереднього президента США Дональда Трампа, а також з командою Офісу президента.

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Михайло Подоляк, Денис Шмигаль, Володимир Зеленський та Андрій Єрмак на початку війни оцінюють кількісний склад армії РФ, що загрожує Україні: один український танк проти трьох російських, 280 тис. військових, а з об'єднаними силами - 900 тис. Фото: TidalWave Productions

Художником ілюстрованої історії є Пабло Мартінена, який раніше створював зображення для біографій Девіда Бекхема, Нельсона Мандели та Дональда Трампа.

25 вересня 2019 року Зеленський зустрічався із Дональдом Трампом. Останній висловив сподівання, що Україні вдасться вирішити "проблему" з Путіним.  Фото: TidalWave Productions

Видавець біографічного коміксу – американець Даррен Дж. Девіс. За його словами, ця книга має для нього особливе значення, і ось чому:

"Обидві групи моїх дідусів і бабусь іммігрували з України. Я хотів використати цей засіб, щоб не тільки розповісти історію, але й зробити пожертву".

Девіс запевняє, що частина коштів від продажу біографічного коміксу про українського президента передадуть Міжнародному Червоному Хресту задля допомоги Україні під час повномасштабної війни з РФ.

Комікс можна придбати на Аmazon.com. Він коштує 7,99 доларів, що становить орієнтовно 236 гривень. 

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