Рітейлер LEGO зібрав для України понад 16 тисяч доларів, продаючи фігурки Зеленського

Роздрібний продавець LEGO Citizen Brick випустив мініфігурку президента України Володимира Зеленського, а також "коктейлі Молотова" та оголосила аукціон.
За 100 доларів можна було придбати мініфігурку "Зеленського", а "коктелі" у формі пляшечки з прапором України за 10.
Лімітовану партію іграшок випустили для благодійної акції, щоб допомогти Україні.
Рітейлер знаменитого данського конструктора у США, Citizen Brick написав про це на сторінці у Facebook.
|Фото: Citizen Brick
"Ми зробили якомога більше за шалені 24 години, команда CB робила їх у вихідний день. Ми знаємо, що були люди, які намагалися їх купити, але не встигли. Ми сподіваємося, що вони все ж таки розглянуть можливість зробити прямі пожертвування відповідній благодійній організації", – йдеться на Facebook-сторінці компанії.
|Фото: Citizen Brick
За час аукціону вдалось зібрати 16 540 доларів. Усю суму передали благодійній організації Direct Relief, яка спеціалізується на наданні невідкладної медичної допомоги по всьому світу. Зараз організація співпрацює з Міністерством охорони здоров’я України.
Раніше Данський виробник іграшок та конструкторів Lego призупинив постачання продукції в 81 магазин у Росії.
Вас також може зацікавити:
Жодних книг від агресора: в Україні заборонили ввезення і поширення видавничої продукції з РФРеклама:
#ЯДякуюЗСУ: ТОП-15 ілюстрацій, які показують, куди має піти Росія
Не купуй російське: як розпізнати товари окупанта через QR і штрих-код?
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.