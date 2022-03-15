Рітейлер LEGO зібрав для України понад 16 тисяч доларів, продаючи фігурки Зеленського

Роздрібний продавець LEGO Citizen Brick випустив мініфігурку президента України Володимира Зеленського, а також "коктейлі Молотова" та оголосила аукціон.

За 100 доларів можна було придбати мініфігурку "Зеленського", а "коктелі" у формі пляшечки з прапором України за 10.

Лімітовану партію іграшок випустили для благодійної акції, щоб допомогти Україні.

Рітейлер знаменитого данського конструктора у США, Citizen Brick написав про це на сторінці у Facebook.

Фото: Citizen Brick

"Ми зробили якомога більше за шалені 24 години, команда CB робила їх у вихідний день. Ми знаємо, що були люди, які намагалися їх купити, але не встигли. Ми сподіваємося, що вони все ж таки розглянуть можливість зробити прямі пожертвування відповідній благодійній організації", – йдеться на Facebook-сторінці компанії.

Фото: Citizen Brick

За час аукціону вдалось зібрати 16 540 доларів. Усю суму передали благодійній організації Direct Relief, яка спеціалізується на наданні невідкладної медичної допомоги по всьому світу. Зараз організація співпрацює з Міністерством охорони здоров’я України.

Раніше Данський виробник іграшок та конструкторів Lego призупинив постачання продукції в 81 магазин у Росії.

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