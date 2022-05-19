Маріуполю загрожує екологічна катастрофа через трупи та бомбардування – екоактивіст

Маріуполю, чию інфраструктуру майже знищили росіяни, загрожує екологічна катастрофа.

Місцевий екоактивіст і депутат Маріупольської міськради Максим Бородін назвав 9 причин, чому місто знаходиться на межі екологічної та гуманітарної катастрофи.

"Після майже повного знищення міської інфраструктури та промисловості російськими бомбами, на горизонті з'явилися проблеми, які у найближчий час можуть стати справжньою катастрофою", – наголошує Бородін.

Тож у чому головні загрози?

Маріуполь. Фото: Маріупольська міська рада

Тіла, що розкладаються

Одну із найсерйозніших загроз становлять трупи і, як наслідок, потрапляння трупної отрути (сполук птомаїнів), бактерій, мікобактерій туберкульозу та інших збудників хвороб, які могли бути у померлого у водопровідну систему, підземні джерела та у річки з морем, наголошує екоактивіст.

Росіяни вбили у Маріуполі щонайменше 20 тисяч мирних мешканців. Багато померлих ховали просто на подвір'ях біля будинків, що знаходяться поряд з комунікаціями водопостачання та водовідведення.

Могили загиблих здебільшого розташовані майже на поверхні, каже Бородін. Зараз, коли окупанти намагаються подати воду у систему водопостачання, вона затоплює вулиці через масові пошкодження труб.

"Ця змита, заражена вода несе пряму небезпеку як для тих, хто планує використовувати воду з крану (до кого вона дійде), так і для тих хто планує разом з потеплінням купатися у морі", – наголошує Бородін.

Загиблих у Маріуполі ховають просто посеред вулиці. Фото: Маріупольська міська рада

Ще одна загроза – це потепління та спека. Процес розкладання тіл померлих прискориться, зокрема й тих, які все ще залишаються під завалами зруйнованих будинків.

"А якщо цього року будуть дощові зливи рівня минулого року, то рівень підтоплення буде шаленим і все це теж піде зараженим у ґрунтові води та море", – прогнозує екоактивіст.

Каналізація

Росіяни з перших днів оточення Маріуполя цілеспрямовано зруйнували більшість насосних станцій для перекачування каналізаційних стоків (КНС). А через відсутність електроенергії не працювали насоси, які вціліли.

"Зараз частина стоків затопляє нижні точки, куди потрапляє самотіком і в першу чергу це місця, де знаходяться КНС. Повне затоплення КНС призведе до того, що обладнання буде неможливо відновити.

Зараз, разом зі спробами окупантів відновити водопостачання, вода через пошкодження у трубах водопроводу та каналізації почне змішуватися з фекальними стоками і вже заражена буде рухатися до людей", – застерігає він.

Очищення води на станції біологічного очищення стоків (СБОС)

Через дії росіян не працюють насосні станції, а отже більшість каналізаційних стоків, які прокачували стоки вгору до станції очищення, просто не дійдуть до СБОС.

Сміття та відходи

Збір побутового сміття у Маріуполі повністю зупинено – сміттєзвалища роблять поруч з будинками. Частина цих відходів частково затопило водою з пошкоджених труб водопостачання та під час дощів.

"Це призводить до росту патогенних бактерій у цьому смітті, які потім також потрапляють до ґрунтових вод, річок та моря.

Окрім того сміттєзвалища та відходи їжі – це завжди пацюки та таргани. Які теж розносять купу небезпечних хвороб та в цілому небезпечні для людини", – констатує Бородін.

Джерела природної води

У Маріуполі таких небагато. І якщо до війни вони були у майже непридатному стані, то зараз джерелами питної води користуватися категорично не можна.

"Зараз ці джерела взагалі непридатні до використання без спеціального очищення або кип’ятіння – бо все що потрапляє під землю з трупів та сміттєзвалищ біля будинків, буде у тих джерелах, з яких люди будуть брати воду", – наголошує екоактивіст.

Відсутність питної та технічної води

Українцям, які залишаються у Маріуполі, через вищеописані проблеми загрожує велика кількість інфекційних хвороб, каже Бородін. А відсутність питної та технічної води підвищує ризики їх підхопити.

"Кількість інфекційних хвороб з настанням спеки буде зростати в шалених темпах. Відсутність лікарень, лікарів та ліків погіршують цю ситуацію у рази", – підкреслив він.

Ловля риби

Гуманітарна катастрофа, яку створила РФ і від якої зараз потерпає Маріуполь, штовхатиме людей на добування їжі у будь-який спосіб, вважає Бородін.

"Один з них – це рибна ловля. Але потрібно розуміти, якої якості може бути риба у зв'язку з усім тим, що буде потрапляти до річок та моря з міста та з заводів – бактерії, важки метали, отруйні хімічні речовини", – застерігає екоактивіст.

Забруднення важкими металами та хімречовинами внаслідок вибухів снарядів

Маріуполь постійно зазнає атак з повітря. Подекуди, каже Бородін, росіяни застосовують заборонене озброєння, до складу якого входять як важкі метали, так і безліч хімічних речовин, небезпечних для людини та довкілля.

"Все це також змивається дощами та підтопленням з водопроводу до ґрунтових вод, річок та моря", – наголошує він.

Потрапляння небезпечних речовин з виробництва до ґрунту, річок і моря під час обстрілів заводів

Окупанти обстрілювали обидва металургійних гіганти Маріуполя – МК "Азовсталь" та ММК імені Ілліча – корабельною артилерія, надважкими фугасними бомбами "ФАБ", системами розмінування, "Градами", ТОС "Сонцепік", наголошує Бородін.

Небезпека, попри очевидну, ще у тому, що навколо азовстальської шлакової гори окупанти обстрілами могли пошкодити захисну дамбу, яка блокувала потрапляння до моря хімічно забрудненої води.

"Потрапивши у шламонакопичувач заводу, ці хімічні речовини, скоріш за все, потім потраплять до моря.

Окрім того, на території обох заводі у великій кількості є хімічні речовини, необхідні для технологічних процесів – кислоти, аміак та інші. Чи потрапили ці речовини до ґрунту та водних басейнів? Ми не знаємо", – каже Бородін.

Фото: Маріупольська міська рада

За його словами, масштаб екологічної катастрофи в Маріуполі зараз не піддається повноцінному розумінню. Адже для цього необхідно провести повноцінний екологічний аудит, а зробити цього до повної деблокади міста – неможливо.

"Відсутність питної та побутової води, каналізації, лікарень, лікарів та ліків, голод – все це призведе вже у найближчому часі до великої кількості хворих та померлих у Маріуполі.

Весь цивілізований світ повинен прикласти максимальних зусиль для допомоги Україні деокупувати Маріуполь. Бо без деокупації ситуація буде лише погіршуватися і тисячі маріупольців, які на сьогодень в статусі заручників у росіян, можуть вмерти від екологічно-гуманітарної кризи яку створив Путін", – наголошує Бородін.

Раніше у міськраді Маріуполя заявили про загрозу повного вимирання Азовського моря через бомбардування меткомбінату "Азовсталь".