Азовське море може вимерти через бомбардування "Азовсталі" – міськрада Маріуполя

Існує загроза повного вимирання Азовського моря через бомбардування меткомбінату "Азовсталь".

Руйнування "Азовсталі" могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню.

Витік цієї рідини може повністю вбити флору та фауну Азовського моря, повідомляє Маріупольська міська рада.

Після цього небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів.

Фото: Маріупольська міськрада

"Як зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, необхідний негайний допуск на об‘єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та попередження екологічної катастрофи світового рівня", – наголошує міськрада Маріуполя.

Нагадаємо, українські військові тримали оборону "Азовсталі" 82 дні. Російські окупанти намагалися стерти завод з лиця землі, а потім заявили, що перетворять територію меткомбінату на "паркову зону".

Фото: Маріупольська міськрада

Окупанти створили в Маріуполі гуманітарну катастрофу, зруйнували майже всі будівлі і знищили понад 20 тисяч цивільних.

Не лише обстріли з боку росіян, але й наслідки окупації призводять до високої смертності серед мешканців міста.

Маріупольці гинуть через нервові зриви, відсутність медичного сервісу, антисанітарію та знищений імунітет через голод.

Через зруйновану систему водопостачання в Маріуполі також може поширитися холера, адже каналізаційна вода змішується з питною.