Азовське море може вимерти через бомбардування "Азовсталі" – міськрада Маріуполя

ОНОВЛЕНО 19.05.2022

Існує загроза повного вимирання Азовського моря через бомбардування меткомбінату "Азовсталь".

Руйнування "Азовсталі" могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн розчину сірководню.

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Витік цієї рідини може повністю вбити флору та фауну Азовського моря, повідомляє Маріупольська міська рада.

Після цього небезпечні речовини можуть потрапити до Чорного та Середземного морів.

Оновлено: у попередній версії новини йшлося про десятки тисяч тонн "концентрованого" розчину сірководню, що є помилкою. У міськраді Маріуполя повідомляють про високу концентрацію розчиненого сірководню. "УП. Життя" перепрошує за неточність!

Фото ілюстративне/Маріупольська міськрада

"Як зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко, необхідний негайний допуск на об‘єкт міжнародних експертів та ООН для вивчення ситуації та попередження екологічної катастрофи світового рівня", – наголошує міськрада Маріуполя.

Нагадаємо, українські військові тримали оборону "Азовсталі" 82 дні. Російські окупанти намагалися стерти завод з лиця землі, а потім заявили, що перетворять територію меткомбінату на "паркову зону".

Фото ілюстративне/Маріупольська міськрада

Окупанти створили в Маріуполі гуманітарну катастрофу, зруйнували майже всі будівлі і знищили понад 20 тисяч цивільних.

Не лише обстріли з боку росіян, але й наслідки окупації призводять до високої смертності серед мешканців міста.

Маріупольці гинуть через нервові зриви, відсутність медичного сервісу, антисанітарію та знищений імунітет через голод.

Через зруйновану систему водопостачання в Маріуполі також може поширитися холера, адже каналізаційна вода змішується з питною.