Фельдшерка з Лисичанська вивезла з-під обстрілів дві машини "швидкої допомоги"

Фельдшерка з Луганщини Світлана Клос разом з батьком вивезла з-під обстрілів дві машини "швидкої допомоги".
Підстанцію "швидкої" у Лисичанську, де працювала Світлана, постійно обстрілювали росіяни, розповідають в Міністерстві охорони здоров’я.
Одного разу жінка прийшла на роботу і зрозуміла, що через значні пошкодження медзаклад вже не зможе працювати. Але в ньому ще залишилися дві машини "швидкої допомоги".
"Порадившись із батьком, вона вирішила забрати автівки, адже вони могли б служити для порятунку життя людей в іншому місці", – кажуть у МОЗ.
|Світлана Клос
На дві машини був лише один працюючий акумулятор. То ж спершу дочка з татом перевезли додому одну "швидку", а потім на тому ж акумуляторі – другу.
У той же день вони знайшли ще один акумулятор та відігнали машини в місто Бахмут Донецької області.
Там вони передали ключі від "швидких" колегам із Дніпра, які виїхали їм на зустріч.
"Жінка працює в медичній системі з 2014 року, її будинок на сьогодні знищено, але вона ризикувала власним життям для того, щоб два автомобілі "швидкої" зі зруйнованого медзакладу продовжували рятувати життя українців", – розповідають у міністерстві.
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