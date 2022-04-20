Війна не перешкода: у Києві з початку нападу РФ одружились 1800 пар

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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20 квітня 2022

У Києві за 55 днів збройної агресії Росії проти України поєднались у шлюбі 1800 пар.

Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у цей період також народилося 1429 малюків, з них – 759 хлопчиків та 670 дівчаток. Серед новонароджених ще є 32 двійні.

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"Ранок розпочинаємо з добрих новин. Ніщо не вселяє надію на перемогу так, як народження нового життя. Місто живе! У столиці щодня народжуються нові сім'ї та нові життя", – написав він.

 Фото: maximus19/Depositphotos

Нагадаємо, усього з початку війни в Україні побралися понад 15 тисяч пар, стільки ж на світ з’явилось і малюків.

У Міністерство цифрової трансформації раніше також надали поради про те, як під час війни в Україні оформити новонародженого.

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