Із полону на весілля: захисник острова Зміїний одружився у Харкові. ФОТО

Український боєць 35-ої бригади морської піхоти Валерій, який захищав острів Зміїний від російських окупантів, після звільнення з полону одружився зі своєю дівчиною.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 229 окремого батальйону 127 бригади територіальної оборони Збройних сил України.

"Війна триває, але життя продовжується. Ми нищимо ворога та будуємо плани на мирне майбутнє, твердо віримо у нашу перемогу і вже перемагаємо, перш за все, у психологічному аспекті, зокрема, стійкістю та незламністю духу.

Чергове весілля – гідне тому підтвердження, адже передісторія цієї події була непередбачуваною", – наголосили у 229 окремому батальйоні.

Одруження українського захисника острова Зміїний. Фото: 229 окремий батальйон

Кохану морського піхотинця звати Владислава. Нині молодята разом уже другий рік.

Одразу після звільнення з полону боєць зважився на важливий крок і, отримавши відпустку, стрімголов повернувся до Харкова, де, не гаючи часу, закохані одружилися.

"Їхні почуття загартовувались відстанню та часом, а перебування в розлуці та невідомості, дали чітке розуміння того, що життя крихке, а закохані так і не набулися разом.

Тож, насолоджуючись кожною хвилиною, цінуючи найменші дрібниці, хлопець твердо вирішив, що вдома його чекатиме не наречена, а вже дружина", – підкреслили у 229 окремому батальйоні.

Тепер морського піхотинця Валерія чекатиме вдома не наречена, а дружина. Фото: 229 окремий батальйон

Організувати весілля в умовах війни та ще й у місті, яке ворог нещадно руйнує під обстрілами, – нелегке завдання. Тому на допомогу Валерію прийшли бійці 229 окремого батальйону 127 окремої бригади ТрО.

Побратими морського піхотинця допомогли з організацією офіційної частини церемонії.

"Під час урочистого заходу командир батальйону Максим Зінченко привітав молодят зі створенням сім'ї та побажав палкого щирого кохання, незламності перед життєвими обставинами, віри у якнайшвидшу перемогу, надії та любові, які стануть основою їхнього щасливого майбутнього", – розповіли бійці.

Морський піхотинець Валерій та його дружина Владислава. Фото: 229 окремий батальйон

Нагадаємо, на початку війни Валерій був одним із тих, хто проходив службу на легендарному острові Зміїний, звідки російському військовому кораблю, крейсеру "Москва", вказали курс українські військові.

Тоді Валерій разом з іншими морськими піхотинцями потрапили у полон, у зв'язку з чим їхня доля певний час була невідомою. Однак згодом стало відомо, що Україна обміняла українських захисників на російських військовополонених.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.