Українці скрізь бачать синьо-жовтий прапор. Світлини збирають у спеціальному акаунті. ФОТО

Кольори українського прапора помічають в усіх куточках світу і не лише на стягах. Синьо-жовті барви ловлять на буденних речах. Спостереження знімкують та публікують в акаунті I See UA Flag в Instagram.
Сторінку проєкту створили 12 квітня. Там вже є понад 100 світлин.
Фото надходять з усіх куточків світу. На них можна розгледіти багато речей буденності – від шопера на жовтій стіні до двох порцій морозива у патріотичній гамі.
На кожній світлині в цьому акаунті – український прапор.
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Серед учасників є й співачка Надя Дорофєєва. Вона також опублікувала фото на тлі блакитного неба та жовтого фасаду будівлі.
Виконавиця підписала світлину питанням: "Ви теж скрізь бачите UA?"
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