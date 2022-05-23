Українці скрізь бачать синьо-жовтий прапор. Світлини збирають у спеціальному акаунті. ФОТО

Кольори українського прапора помічають в усіх куточках світу і не лише на стягах. Синьо-жовті барви ловлять на буденних речах. Спостереження знімкують та публікують в акаунті I See UA Flag в Instagram.

Сторінку проєкту створили 12 квітня. Там вже є понад 100 світлин.

Фото надходять з усіх куточків світу. На них можна розгледіти багато речей буденності – від шопера на жовтій стіні до двох порцій морозива у патріотичній гамі.

На кожній світлині в цьому акаунті – український прапор.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @i_see_ua_flag

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @i_see_ua_flag

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @i_see_ua_flag

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @i_see_ua_flag

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @i_see_ua_flag

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @i_see_ua_flag

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @i_see_ua_flag

Серед учасників є й співачка Надя Дорофєєва. Вона також опублікувала фото на тлі блакитного неба та жовтого фасаду будівлі.

Виконавиця підписала світлину питанням: "Ви теж скрізь бачите UA?"