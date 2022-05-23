4 нововведення, які розширюють можливості отримати профосвіту

У Верховній Раді ухвалили законопроєкт, який розширює можливості отримання професійної освіти.

Він стосується 4 аспектів, зокрема, локації та працевлаштування.

Про зміни повідомляють у Міністерстві науки та освіти.

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"Ми прогнозуємо, що новації сприятимуть зниженню рівня безробіття та забезпечать швидку перекваліфікацію тих, хто втратив роботу", – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Автор: Photography33 / Depositphotos

Відповідно до затвердженого законопроєкту, в українців з'явилась можливість:

1️⃣ здобувати професійну освіту без одночасного здобуття середньої;

2️⃣ здобувати другу професійну освіту безоплатно при умовах:

має пройти не менше ніж 3 роки після завершення першої освіти;

має бути підтверджений страховий стаж не менше 2 років;

у закладі профосвіти мають бути вільні місця після зарахування студентів, які безоплатно здобуватимуть професійну освіту вперше.

3️⃣здобувати професійну освіту незалежно від місця проживання;

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4️⃣працевлаштування. Відтепер місцеві державні адміністрації матимуть більші повноваження, щоб забезпечити роботою випускників-бюджетників.

Нововведення допоможуть вимушеним переселенцям отримати освіту за державні кошти, запевняють у МОН.