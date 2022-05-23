4 нововведення, які розширюють можливості отримати профосвіту

У Верховній Раді ухвалили законопроєкт, який розширює можливості отримання професійної освіти.
Він стосується 4 аспектів, зокрема, локації та працевлаштування.
Про зміни повідомляють у Міністерстві науки та освіти.
"Ми прогнозуємо, що новації сприятимуть зниженню рівня безробіття та забезпечать швидку перекваліфікацію тих, хто втратив роботу", – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
|Автор: Photography33 / Depositphotos
Читайте також: Які пільги на навчання передбачені учасникам бойових дій та їхнім дітям – пояснює МОН
Відповідно до затвердженого законопроєкту, в українців з'явилась можливість:
1️⃣ здобувати професійну освіту без одночасного здобуття середньої;
2️⃣ здобувати другу професійну освіту безоплатно при умовах:
- має пройти не менше ніж 3 роки після завершення першої освіти;
- має бути підтверджений страховий стаж не менше 2 років;
- у закладі профосвіти мають бути вільні місця після зарахування студентів, які безоплатно здобуватимуть професійну освіту вперше.
3️⃣здобувати професійну освіту незалежно від місця проживання;
4️⃣працевлаштування. Відтепер місцеві державні адміністрації матимуть більші повноваження, щоб забезпечити роботою випускників-бюджетників.
Нововведення допоможуть вимушеним переселенцям отримати освіту за державні кошти, запевняють у МОН.
Читайте також: Вступ-2022: МОН затвердило правила прийому до вишів для майбутніх бакалаврів і магістрів