Які пільги на навчання передбачені учасникам бойових дій та їхнім дітям – пояснює МОН

В Україні учасникам бойових дій та їхнім дітям надається державна підтримка для здобуття освіти.
Йдеться про професійно-технічну, фахову передвищу та вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах, повідомляють у Міністерстві освіти та науки.
Чинне законодавство передбачає низку пільг для студентів, які навчаються на денній формі.
Пільги діють лише в тому випадку, якщо здобувачу освіти менше 23 років.
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"Державну цільову підтримку надає заклад освіти, до якого студента зарахували в установленому порядку. У разі відрахування студента, надання підтримки припиняється", – кажуть у МОН.
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Учасники бойових дій та їхні діти мають право на:
🎓повну або часткову оплату навчання коштами державного та місцевого бюджетів;
🎓пільгові дострокові кредити на здобуття освіти;
🎓соціальні стипендії;
🎓безоплатне забезпечення підручниками;
🎓безкоштовне проживання у гуртожитку.
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Які документи підтверджують право на пільги:
🎓посвідчення учасника бойових дій;
🎓посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
🎓посвідчення члена сім’ї загиблого, а для дітей до 16 років – довідка, що видається іншому повнолітньому члену родини;
🎓свідоцтво про народження;
🎓довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
🎓довідка про реєстрацію місця проживання.
Хто має право на соціальні стипендії:
🎓учасники бойових дій;
🎓особи з інвалідністю внаслідок війни;
🎓діти загиблих учасників Революції Гідності, бойових дій або людей, які отримали інвалідність внаслідок війни;
🎓діти, один з батьків яких загинув або пропав без вісті у районі проведення АТО;
🎓люди з інвалідністю;
🎓особи, які визнані постраждалими під час Революції Гідності, та їхні діти;
🎓діти тих, хто загинув під час масових акцій громадянського протесту.
Хто має право на пільговий кредит для здобуття освіти:
👨🎓діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
👨🎓особи з інвалідністю;
👨🎓діти з малозабезпечених та багатодітних сімей;
👨🎓учасники бойових дій і Революції гідності та їхні діти;
👨🎓діти загиблих або пропавших безвісті воїнів та учасників Революції гідності;
👨🎓діти, які живуть на лінії зіткнення;
👨🎓внутрішньо-переміщенні особи.
Що робити, якщо відмовили у наданні підтримки?
Звернутися до ректора (директора) закладу освіти або написати скаргу до МОН.
Нагадаємо, в Україні затвердили список областей та населених пунктів, де проводитиметься мультипредметний тест, який цьогоріч замінить ЗНО.
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