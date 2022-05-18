Які пільги на навчання передбачені учасникам бойових дій та їхнім дітям – пояснює МОН

В Україні учасникам бойових дій та їхнім дітям надається державна підтримка для здобуття освіти.

Йдеться про професійно-технічну, фахову передвищу та вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах, повідомляють у Міністерстві освіти та науки.

Чинне законодавство передбачає низку пільг для студентів, які навчаються на денній формі.

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Пільги діють лише в тому випадку, якщо здобувачу освіти менше 23 років.

Фото: HayDmitriy Depositphotos

"Державну цільову підтримку надає заклад освіти, до якого студента зарахували в установленому порядку. У разі відрахування студента, надання підтримки припиняється", – кажуть у МОН.

Читайте також: Коли проводитимуть ЗНО-2022: календар тестувань Учасники бойових дій та їхні діти мають право на:

🎓повну або часткову оплату навчання коштами державного та місцевого бюджетів;

🎓пільгові дострокові кредити на здобуття освіти;

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🎓соціальні стипендії;

🎓безоплатне забезпечення підручниками;

🎓безкоштовне проживання у гуртожитку.

Читайте також: Вступ-2022: МОН затвердило правила прийому до вишів для майбутніх бакалаврів і магістрів Які документи підтверджують право на пільги:

🎓посвідчення учасника бойових дій;

🎓посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

🎓посвідчення члена сім’ї загиблого, а для дітей до 16 років – довідка, що видається іншому повнолітньому члену родини;

🎓свідоцтво про народження;

🎓довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

🎓довідка про реєстрацію місця проживання.

Хто має право на соціальні стипендії:

🎓учасники бойових дій;

🎓особи з інвалідністю внаслідок війни;

🎓діти загиблих учасників Революції Гідності, бойових дій або людей, які отримали інвалідність внаслідок війни;

🎓діти, один з батьків яких загинув або пропав без вісті у районі проведення АТО;

🎓люди з інвалідністю;

🎓особи, які визнані постраждалими під час Революції Гідності, та їхні діти;

🎓діти тих, хто загинув під час масових акцій громадянського протесту.

Хто має право на пільговий кредит для здобуття освіти:



👨‍🎓діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

👨‍🎓особи з інвалідністю;

👨‍🎓діти з малозабезпечених та багатодітних сімей;

👨‍🎓учасники бойових дій і Революції гідності та їхні діти;

👨‍🎓діти загиблих або пропавших безвісті воїнів та учасників Революції гідності;

👨‍🎓діти, які живуть на лінії зіткнення;

👨‍🎓внутрішньо-переміщенні особи.

Що робити, якщо відмовили у наданні підтримки?

Звернутися до ректора (директора) закладу освіти або написати скаргу до МОН.

Нагадаємо, в Україні затвердили список областей та населених пунктів, де проводитиметься мультипредметний тест, який цьогоріч замінить ЗНО.