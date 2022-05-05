Вступ-2022: МОН затвердило правила прийому до вишів для майбутніх бакалаврів і магістрів

У 2022 році вступникам потрібно складати національний мультипредметний тест для вступу на бакалаврат і магістерський комплексний тест для магістратури.

Відповідний порядок прийому до вишів затвердило Міністерство освіти і науки.

У Центрі оцінювання якості освіти пояснили, якими будуть завдання і коли проведуть тестування.

Бакалаврам

Щоб вступити на 1 курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра з медичних та ветеринарних спеціальностей), потрібно складати національний мультипредметний тест.

НМТ – це комп’ютерний онлайн-тест, що складатиметься з трьох блоків: українська мова, математика та історія України.

Фото: nd3000 /Depositphotos

Іспит не можна буде скласти дистанційно.

Тестування пройде у спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах (приміщеннях шкіл, університетів), а також у деяких країнах Європи.

Перелік країн і міст, де можна буде пройти НМТ, невдовзі з’явиться на сайті УЦОЯО.

Для вступників проведуть три сесії НМТ:

основну – друга половина липня, серпень;

додаткову – серпень;

і спеціальну – вересень.

Переважна більшість учасників братиме участь в основній сесії тестування.

Водночас ті, хто не зможуть прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії, матимуть таку можливість під час додаткової або спеціальної.

"Найближчим часом графік проведення НМТ буде затверджено і оприлюднено на нашому сайті", – кажуть у відомстві.

Також у травні потенційні учасники НМТ мають підтвердити своє бажання складати тест і повідомити, де саме вони його планують проходити.

Яким буде тест?

Раніше в УЦОЯО пояснювали, яким буде зміст і структура завдань з української мови, математики та історії України.

Потренуватися складати тест можна за допомогою демонстраційного варіанту онлайн або офлайн.

Тест міститиме по 20 завдань з кожного блоку.

Раніше на його виконання давали 90 хвилин, але тепер час збільшили на третину, тому абітурієнти зможуть виконати тест за 120 хвилин.

Після завершення всіх завдань учасник отримає кількість тестових балів за кожний блок.

Для конкурсного відбору будуть використовувати результати виконання кожного блоку, переведені у шкалу 100–200 балів.

Таблиці переведення тестових балів у шкалу 100–200 можна переглянути за посиланням.

Так, аби отримати 100 балів, достатньо набрати хоча б по 1 тестовому балу за виконання кожного блоку.

Максимальна кількість балів за кожен блок (по 35 з української мови та історії України, 30 з математики) відповідатиме 200 балам за шкалою 100–200.

До результатів кожного блоку застосують ваговий коефіцієнт відповідно до спеціальності, на яку абітурієнт вступає.

Для вступу на інженерні спеціальності більшої ваги набуватиме результат з математики, на гуманітарні – з історії України.

Вагові коефіцієнти оцінок із предметів національного мультипредметного тесту можна переглянути тут.

"Фактично вступник може краще спланувати стратегію виконання завдань, адже заздалегідь оприлюднені коефіцієнти дають змогу визначити, результати якого блоку є визначальними для вступу на ту чи ту спеціальність", – пояснює УЦОЯО.

Для вступу також можна використовувати результати ЗНО 2019-2021 років.

"Якщо, до прикладу, у 2020 році абітурієнтка планувала вступати на медичну спеціальність і подавала результати ЗНО з біології, цьогоріч вона також може подавати результат з біології для вступу на медичну спеціальність або на будь-яку іншу спеціальність, де біологія у 2020 році була одним із конкурсних предметів", – розповідають у відомстві.

Минулорічні результати можна подавати і замість результатів окремих блоків НМТ, але тільки якщо різниця між цьогорічними результатами окремого блоку і минулорічними балами ЗНО не перевищує 15 балів.

Тому учасник, який минулого року набрав 200 балів на тесті ЗНО з історії України, зможе використати цей результат замість блоку НМТ з історії України, однак за умови, якщо набере не менше 185 балів за цей блок на тестуванні.

"Такий підхід не дозволить учасникам минулих років усі 120 хвилин працювати з одним блоком завдань, а значить, мати необґрунтовану перевагу над цьогорічними вступниками", – каже центр оцінювання.

Магістрам

Фото: Milkos/Depositphotos

Через війну в Україні скасували також ЄВІ та ЄФВВ – традиційні вступні випробування до магістратури.

Натомість майбутні магістри проходитимуть:

магістерський комплексний тест (МКТ) ;

; магістерський тест навчальної компетентності (МТНК).

Магістерський комплексний тест необхідно пройти для вступу за спеціальностями:

081 "Право";

293 "Міжнародне право".

Водночас магістерський тест навчальної компетентності необхідний для вступу за спеціальностями галузей:

05 "Соціальні та поведінкові науки";

06 "Журналістика";

07 "Управління та адміністрування";

28 "Публічне управління та адміністрування";

29 "Міжнародні відносини" (крім спеціальності 293 "Міжнародне право").

МКТ і МТНК – комп’ютерні онлайн-тести, які потрібно скласти у спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах (як і НМТ) в Україні чи деяких інших країнах Європи.

Перелік країн і міст, де можна буде пройти НМТ, невдовзі з’явиться на сайті УЦОЯО.

Якими будуть тести?

Магістерський комплексний тест міститиме 2 блоки завдань: іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська за вибором вступника) та право.

Тестові завдання з іноземних мов укладають відповідно до Програми ЄВІ, а з права укладають – до Програми предметного тесту з права та міжнародного права.

Магістерський тест навчальної компетентності міститиме завдання, укладені відповідно до Програми ТЗНК.

Невдовзі в УЦОЯО мають опублікувати характеристики обох видів тестів для майбутніх магістрів.

"Плануємо також, що, як і в учасників НМТ, в учасників магістерських випробувань буде можливість попрацювати з демонстраційними варіантами тестів в онлайн-режимі", – обіцяє відомство.

Зареєструватися для проходження МТНК та МКТ потенційні магістри зможуть з 27 червня до 18 липня включно.

Для цього потрібно звернутись до приймальної комісії закладу вищої освіти.

Тестування пройдуть у 3 сесії:

основна – з 10 серпня до 17 серпня ;

; додаткова – з 07 вересня до 10 вересня ;

; спеціально організована – вересень – жовтень (терміни буде визначено пізніше).

Детальніше про терміни вступної кампанії та основні критерії відбору абітурієнтів можна дізнатися з документу "Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році".

Також прочитати про особливості ЗНО і вступної кампанії 2022 року можна у нашому матеріалі "ЗНО і вступ 2022: що змінилося для випускників в умовах війни".

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