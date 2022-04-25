84% українців вважають, що "прості росіяни" винні у війні. Опитування

Усе більше українців засуджують "простих росіян" через воєнні злочини РФ.

Наприкінці березня 79% громадян вважали "простих росіян" винними у війні. У квітні – вже 84% українців.

Лише 4% учасників дослідження досі вважають, що пересічні громадяни РФ зовсім не винні у війні.

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Відповідне опитування провела дослідницька агенція Info Sapiens.

Також серед українців зросла віра у перемогу: наприкінці березня 91% вірили в перемогу, а зараз 93%.

Крім цього раніше абсолютно впевненими в перемозі були 68% респондентів, а зараз цей показник сягнув 72%.

Лише 1% українців зовсім не впевнені в тому, що Україні вдасться відбити напад Росії.

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Нагадаємо, за даними соціологічної групи "Рейтинг", 80% українців відчувають гордість за Україну.

Натомість емоції сорому чи байдужості до країни серед респондентів майже відсутні.

Соціологічне опитування проводилося 18-19 квітня 2022 року.

У ньому взяли участь 1034 респонденти.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18+) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання.

З дослідження вилучена Автономна Республіка Крим та м. Севастополь, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною.

Також опитування не охоплює українців, що виїхали за кордон.

Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.

Фото обкладинки: fotokon/Depositphotos.

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