84% українців вважають, що "прості росіяни" винні у війні. Опитування

Усе більше українців засуджують "простих росіян" через воєнні злочини РФ.
Наприкінці березня 79% громадян вважали "простих росіян" винними у війні. У квітні – вже 84% українців.
Лише 4% учасників дослідження досі вважають, що пересічні громадяни РФ зовсім не винні у війні.
Відповідне опитування провела дослідницька агенція Info Sapiens.
Також серед українців зросла віра у перемогу: наприкінці березня 91% вірили в перемогу, а зараз 93%.
Крім цього раніше абсолютно впевненими в перемозі були 68% респондентів, а зараз цей показник сягнув 72%.
Лише 1% українців зовсім не впевнені в тому, що Україні вдасться відбити напад Росії.
Нагадаємо, за даними соціологічної групи "Рейтинг", 80% українців відчувають гордість за Україну.
Натомість емоції сорому чи байдужості до країни серед респондентів майже відсутні.
Соціологічне опитування проводилося 18-19 квітня 2022 року.
У ньому взяли участь 1034 респонденти.
Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18+) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання.
З дослідження вилучена Автономна Республіка Крим та м. Севастополь, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною.
Також опитування не охоплює українців, що виїхали за кордон.
Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.
Фото обкладинки: fotokon/Depositphotos.
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