Демонстративно вийшли із зали: 25 антарктичних країн засудили Росію

У Берліні на нараді з Договору про Антарктику 25 країн-учасниць влаштували демарш під час виступу російського представника.

Вони разом з українською делегацією демонстративно залишили залу засідань 24 травня, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Цей захід – по суті найголовніша подія року в елітному клубі антарктичних країн, яку можна порівняти з засіданням Генасамблеї ООН – тільки для учасників Договору про Антарктику.

На нараді вирішуються всі найголовніші питання спільного управління та взаємодії на крижаному континенті", – пояснив заступник Міністра освіти і науки України та очільник української делегації Олексій Шкуратов.

Українська делегація. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Під час 44-ї Консультативної наради Франція озвучила спільну заяву від імені 11 країн-членів ЄС, серед яких Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Італія, Польща, Болгарія, Чехія, Іспанія, Швеція та Фінляндія.

Вони заявили про повну підтримку України і засудження російської агресії.

До виступу приєднались делегації Норвегії, Румунії, Японії, Індії, Австралії, Нової Зеландії, Великої Британії та США, а також низки латиноамериканських країн – Бразилії, Аргентини, Чилі, Еквадору, Колумбії та Уругваю.

Загалом до заяви долучилися 25 країн, 23 з яких є Консультативними Сторонами.

Представники цих країн вийшли з зали разом із українцями.

"У такий спосіб більшість країн Договору показали, що антарктичний світ – це цивілізований світ, в якому не місце російським варварам.

Ми сподіваємося, що це лише перший крок до майбутнього обмеження будь-якої діяльності РФ у міжнародно-правовій системі Договору про Антарктику, на чому ми активно наполягаємо впродовж усієї цьогорічної наради", – сказав Олексій Шкуратов.

Також представник США під час виступу анонсував два наміри щодо агресора:

денонсувати Меморандум про взаєморозуміння між Урядами США і РФ про співробітництво в Антарктиці від 2012 року;

блокувати головування РФ у будь-яких робочих групах та суміжних заходах у межах Договору про Антарктику.

Нагадаємо, Україна приєдналась до Договору про Антарктику у 1992 році.

Загалом учасниками Договору є 54 країни, але право голосу мають лише 29 Консультативних Сторін (Україна зокрема).

Участь у Договорі надає нашій державі право проводити діяльність в Антарктиці – зокрема, створювати наукові станції, відряджати наукові експедиції тощо.