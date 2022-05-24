Демонстративно вийшли із зали: 25 антарктичних країн засудили Росію

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
25448
24 травня 2022

У Берліні на нараді з Договору про Антарктику 25 країн-учасниць влаштували демарш під час виступу російського представника.

Вони разом з українською делегацією демонстративно залишили залу засідань 24 травня, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Цей захід – по суті найголовніша подія року в елітному клубі антарктичних країн, яку можна порівняти з засіданням Генасамблеї ООН – тільки для учасників Договору про Антарктику. 

На нараді вирішуються всі найголовніші питання спільного управління та взаємодії на крижаному континенті", – пояснив заступник Міністра освіти і науки України та очільник української делегації Олексій Шкуратов.

Читайте також: "Не такі милі, як домашні": полярники показали, як сперечаються морські котики. ВІДЕО

 Українська делегація. Фото: Національний антарктичний науковий центр

Під час 44-ї Консультативної наради Франція озвучила спільну заяву від імені 11 країн-членів ЄС, серед яких Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Італія, Польща, Болгарія, Чехія, Іспанія, Швеція та Фінляндія.

Вони заявили про повну підтримку України і засудження російської агресії. 

Читайте також: "Виходьте на протест": українські полярники звернулися до російських вчених

До виступу приєднались делегації Норвегії, Румунії, Японії, Індії, Австралії, Нової Зеландії, Великої Британії та США, а також низки латиноамериканських країн – Бразилії, Аргентини, Чилі, Еквадору, Колумбії та Уругваю. 

Загалом до заяви долучилися 25 країн, 23 з яких є Консультативними Сторонами.

Представники цих країн вийшли з зали разом із українцями.

"У такий спосіб більшість країн Договору показали, що антарктичний світ – це цивілізований світ, в якому не місце російським варварам. 

Ми сподіваємося, що це лише перший крок до майбутнього обмеження будь-якої діяльності РФ у міжнародно-правовій системі Договору про Антарктику, на чому ми активно наполягаємо впродовж усієї цьогорічної наради", – сказав Олексій Шкуратов.

Також представник США під час виступу анонсував два наміри щодо агресора:

  • денонсувати Меморандум про взаєморозуміння між Урядами США і РФ про співробітництво в Антарктиці від 2012 року;
  • блокувати головування РФ у будь-яких робочих групах та суміжних заходах у межах Договору про Антарктику.

Нагадаємо, Україна приєдналась до Договору про Антарктику у 1992 році. 

Загалом учасниками Договору є 54 країни, але право голосу мають лише 29 Консультативних Сторін (Україна зокрема).

Участь у Договорі надає нашій державі право проводити діяльність в Антарктиці – зокрема, створювати наукові станції, відряджати наукові експедиції тощо.

Читайте також: "На хандру не було часу – ми одразу думали, як діяти". Як війна вплинула на українських полярників




 13638
Суспільство

"На спині у малого був вирваний шматок м’яса": історія родини хлопчика з Маріуполя, який вів щоденник під обстрілами

Яна Осадча
 31352
Суспільство

Майже причепурений, але все ще тривожний. Як оживає Чернігів

Наталія Найдюк
 90686
Суспільство

Вони не брали до рук зброю, але Росія їх вбила. 20 відомих людей, які стали жертвами війни

Агенція медійного росту "Або"

Головне на сайті


Суспільство

"На спині у малого був вирваний шматок м’яса": історія родини хлопчика з Маріуполя, який вів щоденник під обстрілами

Яна Осадча
#SlavaUkraini: Джоан Роулінг виклала безкоштовні книги про Гаррі Поттера українською
Демонстративно вийшли із зали: 25 антарктичних країн засудили Росію
Moderna тестує потенційні вакцини проти мавпячої віспи
Главою ВООЗ переобрали Тедроса Гебреїсуса
"До Росії нах*й": легендарний дорожній знак виставили на аукціон
Суспільство

Майже причепурений, але все ще тривожний. Як оживає Чернігів

Наталія Найдюк
Суспільство

Вони не брали до рук зброю, але Росія їх вбила. 20 відомих людей, які стали жертвами війни

Агенція медійного росту "Або"