Чиїми іменами називати дерусифіковані вулиці? Список 100 видатних українців

Після початку повномасштабної війни в Україні почали масово перейменовувати вулиці, пов'язані з РФ та Білоруссю.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь опублікував рекомендований список українських діячів, чиї імена можна використовувати під час перейменувань.

"Певен, що цей узгоджений список буде в нагоді всім, в тому числі, за кордоном, хто вже зараз хоче увічнити в назвах вулиць, бібліотек чи скверів імена будівничих – захисників української мови, культури, нації", – каже Кремінь.

Список зі 100 видатних українців сформували у співпраці з експертами Національної академії наук.

Зокрема, до нього увійшли: Олесь Гончар, Іван Дзюба, Іван Драч, Дмитро Кремінь, Левко Лук'яненко, Євген Сверстюк, Василь Симоненко, Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Петро Яцик.

З повним списком можна ознайомитись за посиланням.

У переліку не врахували вже тих постатей, чиї імена вже поширені у географічних назвах.

На думку мовного омбудсмена, обирати відповідні прізвища мають місцеві мешканці.

"Зрозуміло, що ініціатива має виходити від мешканців тих населених пунктів, в яких будуть перейменовувати географічні назви та об’єкти топоніміки.

Завдання місцевої влади – дослухатися громади, академічних установ, провідних університетів", – каже Кремінь.