Чиїми іменами називати дерусифіковані вулиці? Список 100 видатних українців

Після початку повномасштабної війни в Україні почали масово перейменовувати вулиці, пов'язані з РФ та Білоруссю.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь опублікував рекомендований список українських діячів, чиї імена можна використовувати під час перейменувань.
"Певен, що цей узгоджений список буде в нагоді всім, в тому числі, за кордоном, хто вже зараз хоче увічнити в назвах вулиць, бібліотек чи скверів імена будівничих – захисників української мови, культури, нації", – каже Кремінь.
Список зі 100 видатних українців сформували у співпраці з експертами Національної академії наук.
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Зокрема, до нього увійшли: Олесь Гончар, Іван Дзюба, Іван Драч, Дмитро Кремінь, Левко Лук'яненко, Євген Сверстюк, Василь Симоненко, Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Петро Яцик.
З повним списком можна ознайомитись за посиланням.
У переліку не врахували вже тих постатей, чиї імена вже поширені у географічних назвах.
На думку мовного омбудсмена, обирати відповідні прізвища мають місцеві мешканці.
"Зрозуміло, що ініціатива має виходити від мешканців тих населених пунктів, в яких будуть перейменовувати географічні назви та об’єкти топоніміки.
Завдання місцевої влади – дослухатися громади, академічних установ, провідних університетів", – каже Кремінь.
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