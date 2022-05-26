Учнів запрошують на Всеукраїнський останній дзвоник онлайн

В Україні для вчителів та учнів 27 травня організують Всеукраїнський останній дзвоник в режимі онлайн.
Останній дзвоник проводитиме громадська спілка "Освіторія" спільно з Міністерством освіти і науки та фондом ЮНІСЕФ.
"Свято обʼєднає учнів та вчителів усієї країни, зробить останній день навчального року традиційно святковим та підіб’є підсумок Всеукраїнського розкладу онлайн, за яким навчались діти останні 3 місяці", – йдеться в повідомленні.
Триватиме дзвоник півтори години, під час нього вчителям та учні зможуть спілкуватись, послухати цікаві історії, привітання, волонтерів та лідерів думок.
|Фото: Syda_Productions/Depositphotos
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Також під час дзвоника проведуть Всеукраїнську руханку та обіцяють запросити зірок, які співатимуть пісні.
Трансляція Дзвоника відбудеться 27 травня о 10:00:
- на всіх регіональних каналах Суспільного;
- на Facebook-сторінках Суспільного та Освіторія;
- на Youtube-каналах Першого, Освіторії та ЮНІСЕФ;
Після свята учні розійдуться по віртуальних класах Всеукраїнського розкладу онлайн і зможуть подякувати педагогам за навчання та підтримку.
Нагадаємо, в Україні для близько 200 тисяч школярів, які є учнями майже 280 шкіл, навчальний рік уже добіг кінця.