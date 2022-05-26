Учнів запрошують на Всеукраїнський останній дзвоник онлайн

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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26 травня 2022

В Україні для вчителів та учнів 27 травня організують Всеукраїнський останній дзвоник в режимі онлайн.

Останній дзвоник проводитиме громадська спілка "Освіторія" спільно з Міністерством освіти і науки та фондом ЮНІСЕФ.

"Свято обʼєднає учнів та вчителів усієї країни, зробить останній день навчального року традиційно святковим та підіб’є підсумок Всеукраїнського розкладу онлайн, за яким навчались діти останні 3 місяці", – йдеться в повідомленні.

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Триватиме дзвоник півтори години, під час нього вчителям та учні зможуть спілкуватись, послухати цікаві історії, привітання, волонтерів та лідерів думок.

Фото: Syda_Productions/Depositphotos

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Також під час дзвоника проведуть Всеукраїнську руханку та обіцяють запросити зірок, які співатимуть пісні.

Трансляція Дзвоника відбудеться 27 травня о 10:00:

Після свята учні розійдуться по віртуальних класах Всеукраїнського розкладу онлайн і зможуть подякувати педагогам за навчання та підтримку.

Нагадаємо, в Україні для близько 200 тисяч школярів, які є учнями майже 280 шкіл, навчальний рік уже добіг кінця.

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