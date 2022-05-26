Учнів запрошують на Всеукраїнський останній дзвоник онлайн

В Україні для вчителів та учнів 27 травня організують Всеукраїнський останній дзвоник в режимі онлайн.

Останній дзвоник проводитиме громадська спілка "Освіторія" спільно з Міністерством освіти і науки та фондом ЮНІСЕФ.

"Свято обʼєднає учнів та вчителів усієї країни, зробить останній день навчального року традиційно святковим та підіб’є підсумок Всеукраїнського розкладу онлайн, за яким навчались діти останні 3 місяці", – йдеться в повідомленні.

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Триватиме дзвоник півтори години, під час нього вчителям та учні зможуть спілкуватись, послухати цікаві історії, привітання, волонтерів та лідерів думок.

Також під час дзвоника проведуть Всеукраїнську руханку та обіцяють запросити зірок, які співатимуть пісні.

Трансляція Дзвоника відбудеться 27 травня о 10:00:

на всіх регіональних каналах Суспільного;

на Facebook-сторінках Суспільного та Освіторія;

на Youtube-каналах Першого, Освіторії та ЮНІСЕФ;

Після свята учні розійдуться по віртуальних класах Всеукраїнського розкладу онлайн і зможуть подякувати педагогам за навчання та підтримку.

Нагадаємо, в Україні для близько 200 тисяч школярів, які є учнями майже 280 шкіл, навчальний рік уже добіг кінця.

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