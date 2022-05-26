У Києві запустили віртуальні тури по зруйнованих будівлях

У Києві створили віртуальні тури по зруйнованих та пошкоджених будівлях під час війни.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич.

"Важливо зафіксувати воєнні злочини РФ та поширювати інформацію. Ворог заплатить, а ми обов’язково все відновимо та переможемо", – каже Петро Оленич.

Віртуальні тури можна відвідати на туристично-культурному хабі Києва.

Наразі там доступні ЗD фото пошкоджених будівель у Шевченківському, Подільському, Солом’янському, Святошинському, Дарницькому та Оболонському районах столиці.

Також є панорама Арки Дружби народів під час демонтажу пам’ятника україно-російській дружбі.

Окрім того, можна подивитися відео про пошкодження будинків столиці.

Тут же є можливість відправитися у віртуальні тури у зруйновані росіянами міста Київщини: Ірпінь, Бучу, Бородянку, Гостомель, Макарів тощо і подивитися на наслідки обстрілів Житомирської траси.