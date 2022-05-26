Окупант сфотографував себе на Polaroid і помилково залишив фото в пограбованій квартирі

Назарій Мазилюк відеограф УП
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26 травня 2022

Російський солдат пограбував квартиру жительки Ірпеня Валерії і залишив у помешкані своє фото. 

Власниця житла Валерія у коментарі "Українській правді" розповідає, що окупант сфотографував себе на Polaroid.

Ймовірно, він залишив фотографію, бо не знав, що вона проявляється з часом.

Принцип роботи фотоапарата Polaroid полягає в тому, що фотографія друкується одразу, але їй потрібно трохи часу, щоб проявитися.

 "Посміхаємось і махаємо!"

"Я знайшла його (фото – УП) 14 травня під килимом. Перед цим бачила, що мій фотоапарат Polaroid пошкоджений і я навіть його не вмикала (думала, що могли щось в нього покласти)

А коли побачила фото, то зрозуміла, що солдат подумав, що він не працює, так як фото спочатку чорне. Йому треба час проявитися" –  каже Валерія.

 Ймовірно, він залишив фотографію, бо не знав, що вона проявляється з часом

Її квартира знаходиться в житловому комплексі "Грін Ярд", там російські солдати жили три тижні.

 Квартиру Валерії окупанти почали грабувати першочергово

"Нас не було у період окупації у місті. Були наші сусіди, які весь час (приблизно три тижні) жили у підвалі. 

З їх слів нашу квартиру вони почали грабувати першочергово, не знаю чому, можливо, тому що тільки в нас висів кондиціонер" – каже власниця.
 Наслідки обстрілу

За словами Валерії, росіяни вкрали понад 10 золотих прикрас, але не брали хрестики, навіть з діамантами. Також забрали інші невеликі цінні речі.

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 Квартира знаходиться в житловому комплексі "Грін Ярд", там російські солдати жили три тижні
 Місто Ірпінь. Наслідки обстрілу

"Я подзвонила у поліцію, але вони так і не передзвонили і не приїхали. Я відклала фото і фотоапарат, щоб передати потім їм", – додає Валерія.

Штучний інтелект, ймовірно, розпізнав окупанта на фото.

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