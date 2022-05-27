Вчителі у Херсоні відмовились викладати за російською програмою

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
20077
27 травня 2022

Українські вчителі у Херсоні відмовились йти на співпрацю з російськими окупантами.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута розповів, що на окупованих територіях росіяни намагаються "налагоджувати життя".

Зокрема "гауляйтер" у Херсоні намагався схилити педагогів викладати за російською програмою.

Реклама:

"Вчителі адміністрації шкіл просто герої. Послухати його прийшло лише 20 осіб, при тому, що у місті 71 школа. 

Педагогів закликають готуватися до навчання за новою програмою, їздити в Крим для "підвищення кваліфікації".

Фактично всі директори заявили, що їх це не влаштовує і вийшли", – сказав він.

Фото: VitalikRadko/Depositphotos

Читайте також: Зруйновані школи, тиск на вчителів та заборона української: омбудсмен заявив про освітній геноцид

Разом з тим Лагута каже, що ситуація в Херсонській області залишається важкою, окупанти не дають створити гуманітарні коридори, щоб завезти допомогу.

"Тривають постійні обстріли звільненої території. Ворог намагається вийти на кордони області", – каже Лагута.

Реклама:

Він додав, що росіяни продовжать тиснути на людей на Херсонщині, допоки область повністю не звільнять.


Реклама:


Реклама:
 2169
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2515
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3197
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат