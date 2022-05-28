Ймовірно, штучний інтелект помилився: розслідувачі встановили іншу особу мародера з Ірпеня

26 травня завдяки штучному інтелекту визначили особу окупанта, який мародерив в Ірпені та сфотографувався на Polaroid. За попередніми даними, ним виявився Микита Тертьяков.

Але незабаром у мережі з'явилась інша версія щодо особи усміхненого росіянина з фото.

Зокрема, журналісти видання "Важливі історії" та волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm незалежно один від одного опублікували інформацію про іншого окупанта.

Вони називають ім'я Павла Пілантова, який за документами служить в збройних військах РФ у підрозділі, що "зачищав" Київську область.

Фото, зроблене на Polaroid

Які факти розходяться?

На фото з пограбованої квартири — світлошкірий чоловік з темними очима. Розслідувачі підкреслили те, що 26-річний Микита Третьяков з Ростова-на-Дону має світліші очі.

Крім того, у російській соціальній мережі "Вконтакте" Третьякова відмітили на фото зі святкування дня народження загиблого друга.

Скриншот з сайту "Вконтакте"

"3 травня Третьяков був присутній на батьківщині в Пермському краї — робив мурал на згадку про померлого від раку друга і смажив шашлики", — пише видання "Важливі історії".

Журналісти додають, що зв'язались з сестрою Третьякова Поліною Казаріновою. З її слів брат вже кілька років не служить в армії.

Як знайшли ймовірного мародера?

За підсумками OSINT(розвідки з відкритих джерел) з елементами розпізнавання осіб волонтери InformNapalm ідентифікували російського військовослужбовця Павла Дмитровича Пілантова, 17.09.1996, уродженця с. Ведмідь Новгородської області.

Пілантов у частині. Фото InformNapalm

Він спортсмен, займався академічним веслуванням. "Важливі історії" навіть знайшли інформацію, що Павло був лауреатом премії уряду Санкт-Петербурга "За досягнення високих спортивних результатів на офіційних міжнародних та всеросійських спортивних змаганнях".

Його сторінки в соцмережах закриті, але журналісти зробили низку скріншотів. Вони також дізналися, що Пілантов живе у Пскові та служить 104-му гвардійському десантно-штурмовому полку.

Військові з його військової частини займалися зачисткою Бучі, Ірпеня та Гостомеля.

У базі даних російської служби судових рішень є низка виконавчих проваджень щодо Павла Пілантова. Сума заборгованості перевищує 70 тисяч рублів. Його шукають пристави двох областей — Псковської та Новгородської.

Ймовірно, десантник поїхав в Україну "на заробітки".