Сусідів попередив, сам не вижив: деталі загибелі підлітка від авіаудару в Одесі

2 травня російські окупанти випустили ракети по Одесі – одна з них влучила у гуртожиток.

Через обстріл загинув хлопчик, якому за різними даними було 14 або 15 років.

Виявилося, що він біг попередити літніх сусідів про небезпеку.

Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Загинув 15-річний хлопець. Відомо, що він біг до своїх літніх сусідів, які не мали додатків тривоги на телефоні. Сусідів він попередив, а сам не вижив", – сказав Братчук.

Фото: "Суспільне. Одеса"/ОК "Південь"

Троє літніх людей, яких підліток попередив про небезпеку, мають лише незначні поранення – подряпини, і перебувають у шоковому стані.

17-річна дівчинка, яка також була в будинку, зараз у лікарні з пораненнями середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали 2 авіаудари по Одещині.

Спершу вони вдарили по мосту через Дністровський Лиман, який уже був зруйнований.

А наступна ракета прилетіла в одеський гуртожиток, де було 5 людей на момент влучання.

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