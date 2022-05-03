Сусідів попередив, сам не вижив: деталі загибелі підлітка від авіаудару в Одесі

2 травня російські окупанти випустили ракети по Одесі – одна з них влучила у гуртожиток.

Через обстріл загинув хлопчик, якому за різними даними було 14 або 15 років.

Виявилося, що він біг попередити літніх сусідів про небезпеку.

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Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Загинув 15-річний хлопець. Відомо, що він біг до своїх літніх сусідів, які не мали додатків тривоги на телефоні. Сусідів він попередив, а сам не вижив", – сказав Братчук.

Фото: "Суспільне. Одеса"/ОК "Південь"

Троє літніх людей, яких підліток попередив про небезпеку, мають лише незначні поранення – подряпини, і перебувають у шоковому стані.

17-річна дівчинка, яка також була в будинку, зараз у лікарні з пораненнями середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали 2 авіаудари по Одещині.

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Спершу вони вдарили по мосту через Дністровський Лиман, який уже був зруйнований.

А наступна ракета прилетіла в одеський гуртожиток, де було 5 людей на момент влучання.

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