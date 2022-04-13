За життя важко пораненго підлітка з Маріуполя борються лікарі трьох країн

16-річного Івана, який отримав поранення у Маріуполі під час ракетно-бомбового удару російських окупантів, відправили на лікування та реабілітацію у США.

Хлопця транспортували до шпиталю Масачусетського університету, повідомила заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак.

Спершу Іван потрапив до реанімації Дніпропетровської лікарні, де кілька днів отримував інтенсивну терапію.

Реклама:

Потім бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дніпропетровщини, Вінниччини та Львівщини транспортували пацієнта до кордону з Польщею.

Міжнародна команда медиків приєдналася до порятунку хлопця з Маріуполя

Там до порятунку хлопця приєдналися польські медики. У Кракові екстрено прийняли важкого пацієнта, стабілізували стан дитини та підготували до перельоту в США.

"12 квітня спеціальний медборт з летовища Баліце доставив хлопця в супроводі мами Майї на тривале лікування і реабілітацію до США. Команда шпиталю взяла під свою опіку нашого важкого пацієнта. Вдячні за допомогу колегам", – каже Ірина Микичак.

Підліток отримав поранення під час ракетно-бомбового удару, завданому росіянами

До літака пацієнта супроводжував український Генеральний консул Вячеслав Войнаровський, який впродовж кількох днів допомагав у Кракові мамі хлопця.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.