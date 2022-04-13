За життя важко пораненго підлітка з Маріуполя борються лікарі трьох країн

16-річного Івана, який отримав поранення у Маріуполі під час ракетно-бомбового удару російських окупантів, відправили на лікування та реабілітацію у США.

Хлопця транспортували до шпиталю Масачусетського університету, повідомила заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак.

Спершу Іван потрапив до реанімації Дніпропетровської лікарні, де кілька днів отримував інтенсивну терапію.

Потім бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Дніпропетровщини, Вінниччини та Львівщини транспортували пацієнта до кордону з Польщею.

Міжнародна команда медиків приєдналася до порятунку хлопця з Маріуполя

Там до порятунку хлопця приєдналися польські медики. У Кракові екстрено прийняли важкого пацієнта, стабілізували стан дитини та підготували до перельоту в США.

"12 квітня спеціальний медборт з летовища Баліце доставив хлопця в супроводі мами Майї на тривале лікування і реабілітацію до США. Команда шпиталю взяла під свою опіку нашого важкого пацієнта. Вдячні за допомогу колегам", – каже Ірина Микичак.

Підліток отримав поранення під час ракетно-бомбового удару, завданому росіянами

До літака пацієнта супроводжував український Генеральний консул Вячеслав Войнаровський, який впродовж кількох днів допомагав у Кракові мамі хлопця.

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