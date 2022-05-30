Шкарлет розповів, як працюють школи та садочки у різних областях України

У більшості закладів загальної середньої освіти завершується 2021-2022 навчальний рік.

Станом на 30 травня, 2285 шкіл і понад 430 тисяч дітей завершили навчання, повідомляє міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram.

"За даними департаментів освіти і науки обласних військових адміністрацій, ЗЗСО 17 областей України продовжують освітній процес у дистанційній формі", – пише Шкарлет.

Зокрема, у 3-х областях освітній процес триває дистанційно, частково змішано та очно.

У 4-х областях України навчання відбувається у дистанційній формі, частково оголошені канікули, освітній процес призупинений або завершений.

В одному регіоні України навчання триває в дистанційній формі або змішано, освітній процес частково призупинений.

Кількість дітей-переселенців, які долучилися до навчання у школах з інших областей, сягає майже 88 тисяч.

Водночас дитячі садочки продовжують роботу з вихованцями у 20 областях України.

У решті областей освітній процес наразі не відбувається, додає Сергій Шкарлет.

Понад 3 тисячі садочків використовують елементи дистанційного навчання в роботі з вихованцями і батьками, а більше тисячі – працюють у звичному форматі.

Також понад 950 закладів створили чергові робочі групи, а понад 100 – працюють у змішаному форматі.

Загалом у садочках навчаються майже 4,8 тисяч внутрішньо переміщених дітей.

Нагадаємо, українська влада достроково завершила освітній процес на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, щоб вберегти освітян від тиску окупантів.

А в окупованому Маріуполі росіяни скасували літні канікули для школярів, щоб насильно русифікувати дітей.

Учням 3 місяці викладатимуть російську мову та літературу, історію Росії та математику російською. Українськомовні книжки знищать.