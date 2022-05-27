Як школярів Києва прийматимуть у 5 клас цьогоріч? Пояснює КМДА

У Києві заяви для зарахування до 5-х класів гімназій/ліцеїв та новостворених класів прийматимуть до 23 червня.

Цьогоріч умови вступу до навчальних закладів пом’якшено, повідомляє Київська міська держадміністрація.

Документи можна подати власноруч, передати скановані копії чи фотокопії нарочно, факсом, електронною поштою на адресу школи.

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Фото: racorn /Depositphotos

Які документи потрібні?

заява одного з батьків;

копія свідоцтва про народження дитини чи іншого документа, що засвідчує особу;

медична довідка;

відповідний документ про освіту.

Оригінали цих документів необхідно подати до школи не пізніше 23 серпня.

"Навчальним закладам рекомендовано зараховувати дітей до всіх класів на безконкурсній основі", – кажуть у КМДА.

Однак у випадку конкурсу на вільні місця, школа має оприлюднити оголошення про проведення конкурсного відбору до 24 червня.

Сам конкурс має бути проведений до 8 липня.

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Якщо ж четвертокласник планує продовжити навчання у своїй школі у 5 класі, його переведуть автоматично.

Нагадаємо, раніше у МОН розповіли, в яких школах учні підуть на очне навчання з 1 вересня.