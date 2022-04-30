Українська влада завершила навчальний рік в окупованому Енергодарі

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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30 квітня 2022

У тимчасово окупованому Енергодарі українська влада вирішила завершити навчальний рік раніше, ніж зазвичай – 29 квітня. 

Освітній процес закінчився у школах, а також закладах позашкільної і дошкільної освіти. 

Таке рішення ухвалили педагогічні ради відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, повідомляє міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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"Наразі педагогічні працівники завершують роботу з електронними класним журналами, заповнюють свідоцтва досягнень учнів 1-4 класів та вносять результати річного оцінювання учнів 5-11 класів до табелів успішності", – розповів мер Енергодара.

 Фото ілюстративне. TanaCh/Depositphotos

У школах уже провели семестрове та річне оцінювання, учнів 1-10 класів перевели до наступного класу, а 11-класників – випустили.

Оцінки дітей можна буде побачити в електронних класних журналах. 

Водночас, якщо з технічних причин батьки не мають доступу до своїх акаунтів, сканкопії табелів надішлють їм на пошту або через соцмережі (Viber, Telegram тощо). 

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Випускники також отримають свідоцтва та атестати – документи про освіту учням 9 та 11 класів уже готують до друку. 

"Як саме можна буде їх отримати, повідомимо пізніше коли документи будуть готові", – наголошує міський голова.

Раніше російські окупанти почали тиснути на директорів шкіл, керівників комунальних підприємств та органи самоврядування в окупованому Енергодарі.

Водночас міська влада Енергодара, зокрема мер, переїхали в Запоріжжя для забезпечення сталої роботи.

Нагадаємо, передчасно завершити навчальний рік вирішили також на інших тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Зокрема, 2 травня навчання завершують у 4 окупованих районах: Василівському, Пологівському, Бердянському та Мелітопольському.

А у школах Харкова планують завершити навчальний рік 3 червня.

Наразі місто продовжує навчати школярів у дистанційному форматі.

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