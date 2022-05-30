Російського окупанта вперше судитимуть за зґвалтування під час війни в Україні

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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30 травня 2022

Прокуратура скерувала до суду першу справу про зґвалтування під час війни – судитимуть окупанта, який знущався з українців на Київщині.

Йдеться про Михайла Романова з міста Чебаркуль Челябінської області, повідомляє Офіс Генерального прокурора та СБУ.

Слідство встановило, що у березні під час окупації Броварського району Романов увірвався до будинку в одному із сіл і застрелив його господаря. 

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Після цього п‘яний військовослужбовець РФ разом з іншим окупантом тричі ґвалтували дружину загиблого чоловіка. 

Вони погрожували жінці вбивством та насиллям стосовно її маленького сина, який ховався у котельні.

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 Військовослужбовець РФ Михайло Романов. Фото: СБУ

Досудове розслідування у цій справі проводили слідчі Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

"Слідчі української спецслужби зібрали достатньо доказів і свідчень очевидців, аби перед судом постав російський військовий, який підозрюється у вбивстві та зґвалтуванні мешканців Київщини", – кажуть у Службі безпеки.

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Київська обласна прокуратура уже скерувала до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно Романова за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

"Навіть попри те, що обвинувачений наразі не в наших руках, він не уникне справедливого суду і відповідальності перед законом",наголошує Генпрокурорка Ірина Венедіктова.

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