Путін підписав указ про спрощене набуття громадянства РФ дітьми-сиротами з України

Президент РФ Владімір Путін підписав указ про спрощений прийом у громадянство Росії українських дітей-сиріт або тих, хто залишився без батьківського піклування, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

Документ оприлюднило російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

В указі йдеться, що діти-сироти, діти, залишені без батьківського піклування, а також недієздатні особи, які мають українське громадянство, набувають російського громадянства за спрощеною процедурою.

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"Опікуни" чи "організації" зможуть вимагати громадянства РФ для дітей, які перебувають на території тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Указ Путіна також визначає, хто може звернутися з такою заявою.

Просити громадянства РФ для українських дітей можуть такі особи:

Опікун дитини або її піклувальник, які є громадянами РФ, України чи мешканцями окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Єдиним винятком є ситуація, якщо опікуна дитині призначили тимчасово за спільною заявою батьків, бо ті протягом певного періоду не можуть виконувати свої обов'язки.

Керівник організації для дітей-сиріт та дітей, що залишилися без піклування батьків, яка розташована на території ОРДЛО, Запорізької або Херсонської області, якщо дитина поміщена під нагляд в таку організацію.

Винятком є випадок, коли дитину помістили в "організацію" тимчасово, поки батьки, усиновителі, опікун або піклувальник з поважних причин не можуть виконувати свої обов'язки.

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Керівник органу опіки та піклування, який "виконує обов'язки опікуна або піклувальника" щодо дитини.

Текст указу президента країни-окупанта. Фото: "РИА Новости"

Фото: "РИА Новости"

Нагадаємо, раніше президент країни-агресора підписав указ про спрощений прийом у громадянство Росії мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей України.

Також російське міноборони заявляло, що окупанти викрали з України в Росію майже 200 тисяч дітей.