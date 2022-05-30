Путін підписав указ про спрощене набуття громадянства РФ дітьми-сиротами з України

Президент РФ Владімір Путін підписав указ про спрощений прийом у громадянство Росії українських дітей-сиріт або тих, хто залишився без батьківського піклування, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

Документ оприлюднило російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

В указі йдеться, що діти-сироти, діти, залишені без батьківського піклування, а також недієздатні особи, які мають українське громадянство, набувають російського громадянства за спрощеною процедурою.

"Опікуни" чи "організації" зможуть вимагати громадянства РФ для дітей, які перебувають на території тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Указ Путіна також визначає, хто може звернутися з такою заявою.

Просити громадянства РФ для українських дітей можуть такі особи:

Опікун дитини або її піклувальник, які є громадянами РФ, України чи мешканцями окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Єдиним винятком є ситуація, якщо опікуна дитині призначили тимчасово за спільною заявою батьків, бо ті протягом певного періоду не можуть виконувати свої обов'язки.

Керівник організації для дітей-сиріт та дітей, що залишилися без піклування батьків, яка розташована на території ОРДЛО, Запорізької або Херсонської області, якщо дитина поміщена під нагляд в таку організацію.

Винятком є випадок, коли дитину помістили в "організацію" тимчасово, поки батьки, усиновителі, опікун або піклувальник з поважних причин не можуть виконувати свої обов'язки.

Керівник органу опіки та піклування, який "виконує обов'язки опікуна або піклувальника" щодо дитини.

Текст указу президента країни-окупанта. Фото: "РИА Новости"

Фото: "РИА Новости"

Нагадаємо, раніше президент країни-агресора підписав указ про спрощений прийом у громадянство Росії мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей України.

Також російське міноборони заявляло, що окупанти викрали з України в Росію майже 200 тисяч дітей.