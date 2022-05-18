Окупанти поранили і вивезли у Білорусь: як 14-річного хлопця з Ягідного повернули додому

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
11934
18 травня 2022

Російські окупанти тероризували українців на Чернігівщині – зокрема, вони зігнали 350 мешканців села Ягідне у тісний підвал школи.

Одним із бранців був 14-річний Сергій, однак він провів у підвалі менше часу, ніж односельці.

Підліток отримав поранення, тож окупанти вивезли хлопця на лікування у Білорусь.

А як підлітка вдалося повернути додому, розповіла поліція Чернігівської області.

 14-річний Сергій з села Ягідного на Чернігівщині

Перші кілька днів від початку повномасштабної війни село Ягідне жило по інерції – ніби нормально, але з тривогою. 

Люди чули гуркіт вибухів, стрілянину, розповідає старша сестра Сергія Аліна. 

Згодом сім’я 14-річного Сергія Сорокопуда відчула на собі жахи російської окупації.

На початку березня російський снаряд прилетів у будинок Сергія, де він жив з мамою, татом, братом, сестрою і племінником.

"Ми усі вціліли дивом, бо ховалися від обстрілу у найміцнішій ділянці квартири – в коридорі. На ранок перейшли у підвал, а вже увечері село зайняли росіяни. 

Всім наказали вантажити речі в автівку, "везтимуть в евакуацію". Та евакуювали аж на 300 метрів, до шкільного підвалу", – пригадує пані Аліна.

Читайте також: 200 грам юшки для двох на добу: мешканці Чернігівщини розповіли подробиці окупації. ВІДЕО

 

Коли росіяни окупували Ягідне, то самі жили у будинках, а техніку ставили впритул до житла і по городах.

При цьому сотні людей, переважно місцевих мешканців, були запроторені у тісний підвал школи. 

Читайте також: 350 людей у тісному підвалі: спогади волонтерки про 27 днів окупації на Чернігівщині

Окупанти випускали людей з підвалу "під настрій", коли не стріляли, але інколи дозволяли розвести багаття поряд зі школою і варити на ньому їжу. 

Саме під час такої рідкісної "прогулянки" на свіжому повітрі Сергій дістав поранення.

 На початку березня російський снаряд прилетів у будинок Сергія

"Був доволі теплий день, сонце пригріло. Люди займалися приготуванням їжі, інші просто стояли та грілися поряд з імпровізованою "кухнею". І Сергійко був там же. 

Раптом ми почули свист снаряду, і відразу – вибух. Брат упав, я підбігла до нього – з рота вже кров пішла, паморочиться у голові, нічого не розуміє, але рухатись може", – розповідає старша сестра хлопця.

Сусідка допомогла відвести підлітка до медпункту, який росіяни облаштували у школі. 

Там уже побачили, що Сергія поранили у спину, а осколок пішов у легеню.

Окупанти надали хлопцю першу допомогу, а після уколу та крапельниці знову відправили до підвалу – ночувати у нелюдських умовах.

"Вранці росіяни мене відвезли машиною в інше село. Казали, відвезуть в Росію. Потім виявилося, що в Гомель. Але я не знав, де це. 

Як прибули, спочатку мене поклали в лікарню разом з іншими, робили перев’язки і все. Тижнів за три перевели в дитячу лікарню", – каже Сергій.

Там хлопчику зробили дві операції – у нього були зламані два ребра і травмована легеня.

Читайте також: "У будь-який момент їх можуть "списати": як виживають полонені чоловіки у фільтраційному таборі

 

Спочатку Сергій не мав зв’язку з рідними – окупанти відбирали у всіх телефони. 

Лише коли українські військові звільнили Чернігівщину, дитину вдалося з’єднати з батьками. 

Білоруські медики розмістили у Facebook повідомлення про Сергія: мовляв, хлопчик шукає рідних. 

Тож коли у сім’ї з’явився телефон, вони відразу набрали вказаний у Facebook білоруський номер. 

Через медсестру, яка доглядала Сергія, рідні хлопця підтримували з ним контакт. 

Залишалося найголовніше – повернути його додому. З цим завданням впоралися поліціянти і волонтери.

Читайте також: Росіяни хочуть змусити людей себе полюбити. Як Херсон живе кілька місяців під окупацією

 

Спершу білоруські медики не погоджувалися віддати хлопчика сестрі – тільки батькам.

Однак мама хлопчика не могла поїхати через хворобу, а батько не мав права перетнути кордон. 

Зрештою, правоохоронцям вдалося добитися повернення Сергія.

Сестра Аліна вирушила за братом – через Польщу до Бреста, потім до Мінська і в Гомель.

"Я особисто постійно спілкувалася телефоном з Аліною та скеровувала її дії. 

Також ми тримали зв’язок з прикордонниками, і вони інформували, де перетнути кордон буде реально та безпечно", – розповідає начальниця відділу ювенальної превенції поліції Чернігівщини Оксана Огненко.

 

Читай також:

Росіяни вимагали долари та зґвалтували вагітну жінку: як села на Херсонщині жили в окупації
Жінка вмерла в обіймах сина. Історія пораненого хлопчика з Маріуполя, який втратив маму та опинився в окупації
Що робити, якщо близька людина зникла під час бойових дій чи в окупації? Інструкція
Про що мовчить Мелітополь: як місто живе два місяці в окупації

До порятунку підлітка також долучилися волинські правоохоронці – вони зустріли Сергія з сестрою, щойно ті в’їхали в Україну, нагодували і посадили на потяг до Києва.

У столиці хлопчика зустріли рідні й доправили додому. Тоді сім'я возз'єдналася.

"Лише в гостях у Ягідному ми дізналися про спортивні захоплення та досягнення Сергія. Хлопчик має за плечима перші місця на обласних змаганнях з боксу. 

Хтозна, можливо, ця війна ледь не забрала життя майбутнього олімпійського чемпіона! Він відновився після поранення і горить бажанням повернутися до тренувань і перемог на рингу", – розповідає поліціянтка.

Усі фото: Національна поліція/Facebook.




 122
КУЛЬТУРА

Що ви знаєте про українські вишиванки та їхню історію? ТЕСТ

Михайло Загородній
 12896
Суспільство

"Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну". Пам’яті Макса Левіна

Оксана Расулова
 21844
Суспільство

Як написати вдалий мотиваційний лист при вступі? Лайфхаки і поради

Діана Кречетова

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Що ви знаєте про українські вишиванки та їхню історію? ТЕСТ

Михайло Загородній
Окупанти поранили і вивезли у Білорусь: як 14-річного хлопця з Ягідного повернули додому
"Єдина вижила в укритті": лікарі розповіли історію порятунку 10-річної Вероніки з Вугледара
У житомирських школах припинять вивчати російську мову
Вступ-2022: омбудсмен пояснив, які корупційні ризики загрожують вступникам
Кузін розповів, який ризик нового спалаху COVID-19 в Україні
Суспільство

"Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну". Пам’яті Макса Левіна

Оксана Расулова
Суспільство

Як написати вдалий мотиваційний лист при вступі? Лайфхаки і поради

Діана Кречетова