Мобілізація триває: чи можуть відправити на передову з ТрО або без підготовки й амуніції

На війні Україну вже захищають 700 тисяч військових, частина з яких добровільно вступає до лав українського війська.

Однак від початку загальної мобілізації виникло кілька скандалів: люди нарікали, що їм видають повістки на блокпостах, відправляють на передову без підготовки чи спорядження.

"Українська правда. Життя" вже розповідала, що означає продовження загальної мобілізації, які бувають повістки, як їх видають і кого не можуть призвати.

Також ми вирішили дізнатися, які права та обов’язки має ТрО, кого можуть відправити на передову, і як потрапити до війська.

Розібратися в цій темі нам допомогли:

адвокат юридичної компанії "Міллер" Андрій Новак;

роз’яснення заступниці Міністра оборони Ганни Маляр;

сайт Міноборони.

З матеріалу ви дізнаєтеся:

хто такі добровольці, ТрО і чому їх відправляють на "нуль";

що робити, якщо вас відправляють на передову без належної підготовки та амуніції;

як долучитись до оборони держави.

Чи можуть непідготовлених бійців відправити на передову?

Непідготовлені військовозобов’язані проходять через навчальні центри. Фото: Сили ТрО ЗСУ/Facebook

Якщо чоловік має бойовий досвід чи служив в армії, його можуть направляти до військових частин.

Однак непідготовлені військовозобов’язані спочатку проходять через навчальні центри.

В умовах війни підготовка рядового та сержантського складу у таких центрах проводиться за скороченими термінами – від 7 до 20 діб, пояснює Ганна Маляр.

"Були такі ситуації, коли два тижні дали постріляти з автомата, і на цьому підготовка закінчилась. Це погано. Але регламентом не передбачено вимог, як має проводитись підготовка.

По-хорошому, більшість резервістів тероборони, які укладали контракт, уже з минулого року мали підготовку. Люди приходили у військові частини, проходили навчання. Відповідно, після оголошення воєнного стану вони повинні були зібратися в місці дислокації", – пояснює Андрій Новак.

Проблема "непідготовлених" бійців більше стосується добровольчих формувань територіальних громад, каже юрист.

Що робити, якщо вас дійсно відправили воювати без навичок та підготовки?

Зазвичай бійці проходять певну підготовку. Фото: Сили ТрО ЗСУ/Facebook

✅ Зателефонуйте на гарячі лінії:

0-800-500-410

0-800-500-442

044-454-44-99

✅ Назвіть прізвище, ім’я, по-батькові та номер військової частини, у яку вас направили.

✅ Також можна звернутися зі скаргою до начальника своєї військової частини. Якщо командир не вживатиме заходів, можна звернутися до військової адміністрації та Генштабу.

"Чисто теоретично, якщо скаргу розглянуть, має бути перевірка, але такого ще не траплялося. Зазвичай бійці проходять певну підготовку", – каже правник.

Якщо людина вважає, що вона не підготовлена, але її готували від 7 до 20 днів, то бійця законно можуть відправити на фронт.

Чи можуть відправити на фронт без амуніції?

Усіх мобілізованих забезпечують формою і зброєю. Фото: Сили ТрО ЗСУ/Facebook

"Військовослужбовців мають укомплектовувати, але не встановлено, що їх мають екіпірувати по повній програмі, із рукавицями, касками тощо.

Як зараз показує практика, всіх мобілізованих забезпечують формою і зброєю, а вже на передовій, залежно від цілей їхньої роботи, видають необхідну амуніцію", – пояснює Андрій Новак.

Багато потреб військовослужбовців забезпечують волонтери.

Нагадаємо, теробороні також дозволено використовувати в бою свою мисливську зброю.

Якщо підрозділ не забезпечив жодного спорядження, потрібно спілкуватися з командирами й начальниками військових частин.

Також варто звертатися на гарячі лінії Міністерства оборони або у військову адміністрацію вашої області.

Чи можуть мобілізувати, якщо ви в теробороні?

Члени добровольчих формувань ТрО НЕ звільняються від призову. Фото: Сили ТрО ЗСУ/Facebook

Щоб відповісти на це запитання, необхідно зрозуміти, що таке тероборона, каже Андрій Новак.

До складу ТрО входять:

Сили територіальної оборони Збройних Сил України – комплектуються військовими за контрактом;

– комплектуються військовими за контрактом; добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) – комплектуються на добровільній основі цивільними людьми.

"Якщо ми говоримо про людину, яка мобілізується в ЗСУ за власним бажанням – то це не доброволець, а військовозобов’язаний, який просто прийшов без виклику і повістки. Його фінансове і соціальне забезпечення державою відбувається згідно із законом.

Коли йдеться про добровольців – мається на увазі добровольчі формування територіальної громади. Це цивільні, які не отримують зарплату від ЗСУ і не звільняються від мобілізації", – пояснює юрист.

Для того, щоб цивільний міг вступити до територіальної оборони, він має підписати контракт добровольця. Цей контракт відрізняється від контракту резервіста ТрО.

Термін дії контракту резервіста ТрО складає 3 роки, а угода добровольця може бути розірвана у будь-який момент в односторонньому порядку.

Члени добровольчих формувань ТрО НЕ звільняються від призову, зокрема під час мобілізації.

Так само до складу добровольчих формувань територіальних громад не можуть бути зараховані бійці, які вже проходять військову службу або перебувають у резерві.

Чому тероборону відправляють на передову?

ВР дозволила теробороні виконувати завдання на передовій. Фото: Сили ТрО ЗСУ/Facebook

Добровольчі формування територіальних громад повністю або частково можуть залучатися до виконання завдань територіальної оборони поза межами визначеної зони територіальної оборони.

Також з травня Верховна Рада дозволила територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення бойових дій.

Утім, за словами Андрія Новака, ця можливість була і раніше.

"У кожному регіоні є добровольчі формування територіальної громади. Від початку планувалось так, що тероборона працюватиме по своїй адміністративній одиниці. Однак не було виключено, що Сили ТрО будуть відправляти в інші регіони для ведення бойових дій за потребою в укомплектуванні Збройних Сил", – пояснює юрист.

Під час воєнного стану добровольчі формування територіальних громад переходять в оперативне підпорядкування командирів відповідних військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил.

Чи втратить мобілізований роботу і зарплату?

Мобілізованим гарантується збереження робочого місця. Фото: Сили ТрО ЗСУ/Facebook

Мобілізованим працівникам та військовослужбовцям гарантується збереження робочого місця, посади і середньої заробітної плати.

Для цього працівник повинен надати документи, які підтверджують мобілізацію.

Це може бути:

військовий квиток з відміткою про призов;

довідка про призов з військкомату, або з військової частини;

витяг з наказу, або довідка про внесення до списків військової частини (резервістам);

копія контракту або посвідчення (добровольцям ТрО).

"Законно звільнити людину не можна, а звільнення "по-чорному" в такий час буде легко оскаржуватися в судовому порядку з виплатою середньої зарплати по простою й усіма наслідками", – пояснює Андрій Новак.

Ці документи може надіслати мобілізований або його члени сім’ї навіть онлайн, додає юрист.

Також роботодавець може самостійно подати запит до ТЦКСП, в якому мобілізований працівник стоїть на обліку.

Важливо, що ці гарантії стосуються тільки офіційно працевлаштованих громадян.

Як потрапити до війська?

Йдіть до Центру комплектації та соціальної підтримки. Фото: Національна гвардія України/Facebook

✅ Потрібно прийти до Центру комплектації та соціальної підтримки.

✅ Візьміть з собою документи:

паспорт та податковий номер;

за наявності військовий квиток або довідку; приписне посвідчення.

✅ Після прибуття у ТЦКСП військовозобов’язаний проходитиме військову-лікарську комісію, яка визначить, чи придатний він до служби.

Детальніше про те, як проходить військово-лікарська комісія, можна буде прочитати у 3 частині матеріалу.