Не тому, що не можуть поїхати. Чому українці залишаються вдома – опитування

Соціологи розпитали українців, чому вони не виїжджають за кордон або навіть зі свого дому під час війни.

Серед опитаних сімей, які залишилися в Україні, 39% респондентів відповіли, що покидати свій дім під час війни – неправильно і неприйнятно.

Така причина була найпопулярнішою (38%) і серед тих, хто не переміщувався навіть у межах України.

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Відповідне опитування провела дослідницька компанія Gradus Research на замовлення Київської школи економіки.

Фото: lithiumphoto/Depositphotos

Другою за популярністю причиною лишитись в Україні стало небажання розлучатися з близькими.

35% респондентів заявили, що не виїхали за кордон, бо не хочуть покидати коханих, батьків чи родичів.

Також серед сімей, що лишилися в Україні, 24% не мають грошей для переїзду за кордон, а 22% – переїхали у достатньо безпечні місця в межах України.

Є і менш популярні причини: Реклама:

18% респондентів вважають, що не зможуть адаптуватися до життя в іншій країні;

респондентів вважають, що не зможуть адаптуватися до життя в іншій країні; 15% – не виїжджають через вікові або фізичні обмеження;

– не виїжджають через вікові або фізичні обмеження; 13% – не хочуть полишати тварин, а взяти з собою не можуть;

– не хочуть полишати тварин, а взяти з собою не можуть; 9% – бояться залишитися без роботи, якщо переїдуть за кордон;

– бояться залишитися без роботи, якщо переїдуть за кордон; 8% – бояться мародерства.

Серед усіх учасників дослідження 65% респондентів залишилися на місцях постійного проживання, а 22% – змінили своє місце проживання в межах України.

Водночас 6% опитаних наразі перебувають за кордоном.

Переважна більшість із них (76%) прагне повернутися в Україну за першої можливості.

Більше половини (53%) опитаних українців, які не їхали за кордон, заявили про намір залишатися на місці, навіть при загостренні ситуації.

16% – будуть переміщатися далі від епіцентру в межах України, і тільки 6% – їхати за кордон.

Водночас 8% заявили, що хотіли б переїхати при ескалації, але не мають такої можливості.

Нагадаємо, за даними попередніх опитувань інших соціологічних груп, з початком війни 20% дорослого населення України стали переселенцями.

При цьому третина з них планує повернутися додому вже найближчим часом.

Також 79% біженців планують повернутися з-за кордону після закінчення війни.

Абсолютна більшість (93%) українців вірить у перемогу над агресором Росією.

Щодо планів на майбутнє, то 95% громадян не збираються переїжджати з України після завершення війни – причому більше половини хочуть подорожувати рідною країною.

Опитування провели 12 квітня 2022 року на замовлення Київської школи економіки методом самозаповнення анкет у мобільному додатку.

У ньому взяли участь 500 українців.

Цільовою групою дослідження є чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, що проживають в містах з населенням понад 50 тисяч.

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