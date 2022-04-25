Коли закінчиться війна? Українці назвали свої очікування

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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25 квітня 2022

Соціологи розпитали українців, коли, на їхню думку, може завершитись війна.

59% респондентів вважають, що війна триватиме кілька місяців або й довше.

Цей показник зріс, адже три тижні тому таких людей було 48%, повідомляє дослідницька агенція Info Sapiens.

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"Незважаючи на віру в перемогу, більшість українців не чекають, що вона буде швидкою та легкою", – наголошують соціологи.

 Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Загалом українці висловили такі припущення щодо тривалості війни:

  • ще приблизно тиждень – 4%;
  • кілька тижнів – 16%;
  • кілька місяців – 28%;
  • від півроку до року – 21%;
  • більше року – 10%.

20% респондентів не змогли або відмовились дати відповідь на це запитання.

 

Нагадаємо, більшість опитаних українців (93%) заявили, що вірять у перемогу над РФ.

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Соціологічне опитування проводилося 18-19 квітня 2022 року. 

У ньому взяли участь 1034 респонденти. 

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18+) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. 

З дослідження вилучена Автономна Республіка Крим та м. Севастополь, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. 

Також опитування не охоплює українців, що виїхали за кордон. 

Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.

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