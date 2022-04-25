Коли закінчиться війна? Українці назвали свої очікування

Соціологи розпитали українців, коли, на їхню думку, може завершитись війна.
59% респондентів вважають, що війна триватиме кілька місяців або й довше.
Цей показник зріс, адже три тижні тому таких людей було 48%, повідомляє дослідницька агенція Info Sapiens.
"Незважаючи на віру в перемогу, більшість українців не чекають, що вона буде швидкою та легкою", – наголошують соціологи.
|Фото: IgorVetushko/Depositphotos
Загалом українці висловили такі припущення щодо тривалості війни:
- ще приблизно тиждень – 4%;
- кілька тижнів – 16%;
- кілька місяців – 28%;
- від півроку до року – 21%;
- більше року – 10%.
20% респондентів не змогли або відмовились дати відповідь на це запитання.
Нагадаємо, більшість опитаних українців (93%) заявили, що вірять у перемогу над РФ.
Соціологічне опитування проводилося 18-19 квітня 2022 року.
У ньому взяли участь 1034 респонденти.
Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18+) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання.
З дослідження вилучена Автономна Республіка Крим та м. Севастополь, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною.
Також опитування не охоплює українців, що виїхали за кордон.
Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.
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