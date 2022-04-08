Серед українців суттєво зросло почуття гордості за країну. Опитування

Більшість українців – 80%, відчувають гордість за Україну, а емоції сорому чи байдужості до країни майже відсутні.

Такі результати показало опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6 квітня.

Менше ніж за рік емоція гордості за державу суттєво зросла. У серпні 2021 року лише 34% українців відчували гордість, натомість переважала емоція суму.

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Наразі, окрім гордості, яка є домінуючою емоцією, українці відчувають: сум – 32%, радість – 20%, страх – 16%, гнів – 11%, зацікавленість – 6%.

Результати опитування

"Сьогодні такі емоції як байдужість та сором щодо України практично відсутні у респондентів", – йдеться в дослідженні.

Гордість за Україну громадяни відчувають незалежно від регіону чи місця проживання. Дещо більший цей показник серед мешканців центру України, оскільки проведення опитування збігалося з визволенням територій від окупантів.

Найбільше радість відчуває молодь, а страх за державу переживають жителі сходу України.

Нагадаємо, більшість українців – 82%, вірять в перемогу України у війні.

В опитуванні взяли участь 1200 громадян віком від 18 років і старше з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

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Помилка репрезентативності становить не більше 2,8%.

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