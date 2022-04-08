Серед українців суттєво зросло почуття гордості за країну. Опитування

Більшість українців – 80%, відчувають гордість за Україну, а емоції сорому чи байдужості до країни майже відсутні.
Такі результати показало опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6 квітня.
Менше ніж за рік емоція гордості за державу суттєво зросла. У серпні 2021 року лише 34% українців відчували гордість, натомість переважала емоція суму.
Наразі, окрім гордості, яка є домінуючою емоцією, українці відчувають: сум – 32%, радість – 20%, страх – 16%, гнів – 11%, зацікавленість – 6%.
|Результати опитування
"Сьогодні такі емоції як байдужість та сором щодо України практично відсутні у респондентів", – йдеться в дослідженні.
Гордість за Україну громадяни відчувають незалежно від регіону чи місця проживання. Дещо більший цей показник серед мешканців центру України, оскільки проведення опитування збігалося з визволенням територій від окупантів.
Найбільше радість відчуває молодь, а страх за державу переживають жителі сходу України.
Нагадаємо, більшість українців – 82%, вірять в перемогу України у війні.
В опитуванні взяли участь 1200 громадян віком від 18 років і старше з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.
Помилка репрезентативності становить не більше 2,8%.
Вас також може зацікавити:
Більше половини українців, що їдуть за кордон – зі Сходу та Півдня. Опитування
35% українців, які перетинають кордон, вважають допомогу світу Україні достатньою
67% громадян вважають, що в Україні не існує мовної проблеми. Опитування
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.