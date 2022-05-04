63% українців, які відчувають стрес, мають тривожний сон – опитування

63% українців через стрес та переживання мають тривожний сон, а 45% страждають від безсоння.
Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження Gradus Research Company.
82% опитаних українців за останні декілька тижнів відчували стрес та знервованість.
77% респондентів зазначили, що причиною негативних почуттів є повномасштабна війна, а 56% розповіли про загрозу подальшої ескалаці.
40% людей непокоять бойові дії поруч з місцем їхнього проживання.
|Основні причини стресу українців
Близько третини (36%) нервують через фінансові складнощі.
|77% респондентів зазначили, що причиною негативних почуттів є повномасштабна війна
Люди, які виїхали за кордон, відчувають стрес трошки менше, ніж ті, хто залишився в Україні.
Найбільш поширеними симптомами стресу українці називають:
- тривожний сон (63%);
- безсоння (45%);
- сильні перепади настрою (40%);
- посилене серцебиття (37%)
- проблеми зі шлунком та кишківником (27%);
- підвищення тиску (29%);
- нічні кошмари (23%).
Серед тих, хто залишився вдома, більша доля тих, хто скаржиться на підвищення артеріального тиску.
|Найбільш поширені симптоми стресу українців
Ті, хто переїхав за кордон, дещо рідше декларують проблеми зі сном.
38% опитаних втратили під час війни роботу, 37% – гроші, а 19% – здоров’я.
12% повідомили про пошкодження житла, а 9% – про загибель родича або друга.
Проблеми з втратою роботи частіше мали люди, які переїхали в межах України.
Не зазнали втрат 23% респондентів.
Метод збору інформації: самозаповнення анкет у мобільному додатку.
Цільова група дослідження: чоловіки та жінки 18 років та старше, які проживають у містах з населенням 50к+ та менше.
Кількість результативних інтерв’ю: 2,5 тис.
Період опитування: 23-25 квітня 2022.
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