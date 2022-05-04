63% українців, які відчувають стрес, мають тривожний сон – опитування

63% українців через стрес та переживання мають тривожний сон, а 45% страждають від безсоння.

Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження Gradus Research Company.

82% опитаних українців за останні декілька тижнів відчували стрес та знервованість.

77% респондентів зазначили, що причиною негативних почуттів є повномасштабна війна, а 56% розповіли про загрозу подальшої ескалаці.

40% людей непокоять бойові дії поруч з місцем їхнього проживання.

Основні причини стресу українців

Близько третини (36%) нервують через фінансові складнощі.

77% респондентів зазначили, що причиною негативних почуттів є повномасштабна війна

Люди, які виїхали за кордон, відчувають стрес трошки менше, ніж ті, хто залишився в Україні.

Найбільш поширеними симптомами стресу українці називають:

тривожний сон ( 63% );

); безсоння ( 45% );

); сильні перепади настрою ( 40% );

); посилене серцебиття ( 37% )

) проблеми зі шлунком та кишківником ( 27% );

); підвищення тиску ( 29% );

); нічні кошмари (23%).

Серед тих, хто залишився вдома, більша доля тих, хто скаржиться на підвищення артеріального тиску.

Найбільш поширені симптоми стресу українців

Ті, хто переїхав за кордон, дещо рідше декларують проблеми зі сном.

38% опитаних втратили під час війни роботу, 37% – гроші, а 19% – здоров’я.

12% повідомили про пошкодження житла, а 9% – про загибель родича або друга.

Проблеми з втратою роботи частіше мали люди, які переїхали в межах України.

Не зазнали втрат 23% респондентів.

Метод збору інформації: самозаповнення анкет у мобільному додатку.



Цільова група дослідження: чоловіки та жінки 18 років та старше, які проживають у містах з населенням 50к+ та менше.

Кількість результативних інтерв’ю: 2,5 тис.

Період опитування: 23-25 квітня 2022.

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