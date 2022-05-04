63% українців, які відчувають стрес, мають тривожний сон – опитування

63% українців через стрес та переживання мають тривожний сон, а 45% страждають від безсоння.

Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження Gradus Research Company.

82% опитаних українців за останні декілька тижнів відчували стрес та знервованість.

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77% респондентів зазначили, що причиною негативних почуттів є повномасштабна війна, а 56% розповіли про загрозу подальшої ескалаці.

40% людей непокоять бойові дії поруч з місцем їхнього проживання.

Основні причини стресу українців

Близько третини (36%) нервують через фінансові складнощі.

77% респондентів зазначили, що причиною негативних почуттів є повномасштабна війна

Люди, які виїхали за кордон, відчувають стрес трошки менше, ніж ті, хто залишився в Україні.

Найбільш поширеними симптомами стресу українці називають:

тривожний сон ( 63% );

); безсоння ( 45% );

); сильні перепади настрою ( 40% );

); посилене серцебиття ( 37% )

) проблеми зі шлунком та кишківником ( 27% );

); підвищення тиску ( 29% );

); нічні кошмари (23%).

Серед тих, хто залишився вдома, більша доля тих, хто скаржиться на підвищення артеріального тиску.

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Найбільш поширені симптоми стресу українців

Ті, хто переїхав за кордон, дещо рідше декларують проблеми зі сном.

38% опитаних втратили під час війни роботу, 37% – гроші, а 19% – здоров’я.

12% повідомили про пошкодження житла, а 9% – про загибель родича або друга.

Проблеми з втратою роботи частіше мали люди, які переїхали в межах України.

Не зазнали втрат 23% респондентів.

Метод збору інформації: самозаповнення анкет у мобільному додатку.



Цільова група дослідження: чоловіки та жінки 18 років та старше, які проживають у містах з населенням 50к+ та менше.

Кількість результативних інтерв’ю: 2,5 тис.

Період опитування: 23-25 квітня 2022.

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