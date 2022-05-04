Вибухова рогатка: як український сапер використовує "творчий підхід" у боротьбі з ворогом. ВІДЕО

Український сапер Олександр Пономаренко із позивним Кримський постійно вигадує різні "креативні" способи знищення окупантів.

Про Олександра, якого побратими також називають Крим, розповідають у проєкті "Український свідок".

Сапер розповідає, що в дитинстві дуже цікавився "всім, що стріляє".

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На війну він пішов з самого початку її активної фази.

"Не бандит і не нальотчик, а старший сапер- гранатомьотчик", – каже він про себе.

Його побратим Валерій Маркус, блогер, письменник, мандрівник і ветеран АТО говорить, що Крим щодня видумує щось цікаве:

"Він не просто закладає і воно вибухає, він робить цікаві сценарії, експериментує".

Крим з задоволенням демонструє свої здібності. Він натягує звичайну рогатку і в іншому кінці кімнати роздається вибух.

Сапер каже, що такий "винахід" може стріляти на 150 метрів і відволікає противника.

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Одного разу Крим зміг зупинити наступ ворогів з допомогою фугасу, який закинув росіянам в окоп.

"Активізувалися вони сильно. Мені випала така честь занести в їхній окоп фугас, який зірвав їм наступ. Зайшли 20 людей, вийшли 17, вірніше, повтікали", – говорить Олександр.

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