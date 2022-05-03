Втратила батька та отримала поранення: історія порятунку 12-річної Кіри з Маріуполя

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
13615
3 травня 2022

У столичній лікарні "Охматдит" перебуває 12-річна Кіра з Маріуполя. Вона отримала осколкове поранення у вухо, коли підірвалась на міні у спробах втікти з міста.

За декілька днів до того її батька прицільно вбили окупанти. 

Історію порятунку дівчини розповіли у лікарні.

Кірі – лише 12 років. Вона втратила маму через кілька тижнів після народження. Тому її зі старшою сестрою виховував батько. 

Рік тому сестра Кіри поїхала до Польщі на навчання, з того часу вони не бачились. 

 Кіра у лікарні. Фото: НДСЛ "Охматдит"

Війна застала 12-річну дівчину у рідному Маріуполі. Перші дні окупації Кіра жила з дідусем, але згодом батько Євген забрав доньку до себе. 

Вони жили втрьох з татовою дівчиною Анною. Спершу від обстрілів ховалися у квартирі, проте посилення ворожого вогню змусило їх перебігати у підвал сусіднього будинку. 

"Власники залишили ключі та дозволили ховатися. Там була пічка. Можна було зігрітися та приготувати якусь їжу. 

За водою тато ходив сам, Кіру з квартири не випускав. Лише один раз вона виходила на вулицю. Але гратися дівчинці зовсім не хотілося", – розповідають у лікарні.

Мешканці багатоквартирного будинку дуже згуртувалися через війну. Вони організували чергування: по двоє людей на кожні 2 години. Вони мали повідомити, якщо десь траплялося загоряння. 

17 березня під час чергування Євген та Анна потрапили під обстріл. Пара перебувала на балконі восьмого поверху. Саме тоді у батька Кіри поцілили окупанти – чоловік загинув. 

Донька врятувала єдину річ на згадку про тата – його мобільний телефон. 

"Вона і зараз тримає його як скарб та нікому не віддає. Це єдине, що залишилося у неї від найріднішої людини", – зазначили медики "Охматдиту".

Кіра лишилась з Анною – 9 днів вони сиділи у підвалі. А тоді вирішили пішки тікати з Маріуполя. З ними були ще п'ятеро дорослих та дітей, а ще – великий дворовий пес.

"В якийсь момент одна з дівчаток, подружка Кіри, зачепила на землі розтяжку. Саме пес взяв на себе весь удар від вибуху та врятував людей. 

Військові одразу прибігли на звук. Осколки потрапили Кірі у вухо", – повідомили в лікарні.

Тоді її разом з Анною відправили у Мангуш, а там – окупанти забрати Кіру на швидкій та доставили у Донецьк. На щастя, лікарі на непідконтрольній території змогли надати допомогу та дістати осколки. 

 Кіра з дідусем. Фото: НДСЛ "Охматдит"

Росіяни погрожували дідусю Кіри, що відправлять її до дитячого будинку в Росії. Але дівчинку вдалось повернути в Україну. 

Дідусь подолав кілька тисяч кілометрів, аби забрати онуку. 

З Києва поїхав на поїзді до Польщі, далі літаком – до Туреччини, звідти ще один літак до Москви, з Москви потягом у Ростов, з Ростова на машині у Донецьк. Але щирі обійми дитини були варті довгої подорожі. 

Тепер дівчина не відпускає від себе дідуся, аби її більше не викрали.

Вас також може зацікавити:

Сусідів попередив, сам не вижив: деталі загибелі підлітка від авіаудару в Одесі

Хроніки пекла: в Україні зняли документальний фільм про трагедію в Маріуполі

Немовля вижило завдяки ЗСУ: історія родини, яка вибралася з Маріуполя

П'ять діб під обстрілами: житель Маріуполя з собакою пішки дійшов до Запоріжжя

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.




 1013
Суспільство

Самопроголошена бутафорія. Як окупанти розбудовують "ДНР" на захоплених територіях Донеччини

Вікторія Рощина
 44096
Суспільство

"Я хочу додому, до Маріуполя". Записки волонтерки з Бердянська

Алла Руда
 94121
Суспільство

"Обіцяв намотати маму на гусеницю": історія українського бійця, чий батько воював на боці окупантів

Олена Барсукова

Головне на сайті


Суспільство

Самопроголошена бутафорія. Як окупанти розбудовують "ДНР" на захоплених територіях Донеччини

Вікторія Рощина
Обличчя народу: українці жартують про вираз морди врятованого кота з Бородянки
Евакуювали не всіх: зоозахисники б'ють на сполох через тигра Банзая з харківського екопарку
Втратила батька та отримала поранення: історія порятунку 12-річної Кіри з Маріуполя
Сусідів попередив, сам не вижив: деталі загибелі підлітка від авіаудару в Одесі
Хроніки пекла: в Україні зняли документальний фільм про трагедію в Маріуполі
Суспільство

"Я хочу додому, до Маріуполя". Записки волонтерки з Бердянська

Алла Руда
Суспільство

"Обіцяв намотати маму на гусеницю": історія українського бійця, чий батько воював на боці окупантів

Олена Барсукова