"Це фейк": у ЧАЕС відповіли на інформацію про викрадену колбу з радіоактивною речовиною

Під час окупації Чорнобильської АЕС росіяни не викрадали ядерні чи радіоактивні речовини зі станції.
Про це повідомили в Державному підприємству "Чорнобильська АЕС".
У підприємстві запевняють, що інформація про втрату "колби з радіоактивною речовиною", яка була викрадена російськими окупантами, не відповідає дійсності.
"ЧАЕС повідомляє, що під час окупації промислового майданчика станції жодних ядерних чи радіоактивних речовин викрадено не було", – йдеться в повідомленні.
|Радіоактивна колба, начебто зникла з ЧАЕС. Фото: Енергоатом
У Чорнобильській АЕС наголошують, що їхні працівники зберегли повний контроль над ядерними і радіоактивними матеріалами, які зберігались на станції.
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Раніше у державному підприємстві "Енергоатом" повідомляли про викрадення радіоактивної колби з ЧАЕС.
У "Енергоатомі" розповіли, що колбу знайшли в Бучі. Її начебто виявив місцевий мешканець у себе в будинку після "гостювання" російських окупантів.