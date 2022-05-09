Волонтери розповіли про евакуацію з Лисичанська медсестри, яка втратила ноги

Історія медсестри Оксани з Лисичанська, яка втратила обидві ноги через вибух та згодом одружилася в лікарні, вразила українців.

Представники благодійних фондів "Восток SOS" та "Янголи спасіння" впізнали Оксану на відео з лікарні та поділилися для "УП. Життя" подробицями порятунку пораненої жінки.

27 березня 2022 року медсестра отримала тяжкі поранення у Лисичанську.

Реклама:

Її госпіталізували у місцеву лікарню, де жінці зробили 4 операції та ампутували ноги.

Для подальшого лікування та реабілітації Оксану треба було вивезти у відносно безпечно місце.

31 березня водії-волонтери Станіслав Ткачук та Владислав Савченко евакуювали з Луганщини 20 поранених. Серед них була і Оксана.

Евакуація тривала два дні, людей перевозили міні-автобусами на матрацах, де розмістили лежачих хворих та поранених.

Оксана їхала в автобусі разом ще з чотирма важкопораненими.

Оксана та Віктор. Фото: hromadske

"В останні дні березня ми отримали запит від місцевої влади та лікарні щодо евакуації людей до Дніпра. Тоді це була велика логістична операція і нам вдалося врятувати тих, хто критично потребував продовження лікування", – говорить Дмитро Міщенін, керівник команди "Янголів Спасіння".

Реклама:

З Дніпра жінку переправили до Львова, де й відбулося її весілля.

Дмитро Міщенін розповідає, що рейс, яким вивезли Оксану, був першою масштабною евакуацією поранених до Дніпра, який вдалося організувати волонтерам благодійних фондів "Восток SOS" та "Янголи спасіння".

Наразі бригади працюють постійно, і кожен евакуаційний виїзд – ризикований, адже на сході країни ні на день не припиняються обстріли, змінюється тільки їх інтенсивність. Перевозять переважно літніх людей та хоспісних пацієнтів, які залишилися у зоні бойових дій. Допомагають знайти лікарні та прихистки з належним доглядом, які готові прийняти людей, що потребують допомоги.

Водіїв-відчайдухів, готових їхати у гарячі точки, шукають переважно по особистих контактах та часом отримують пропозиції у соціальних мережах. Зараз діяльність евакуаційних бригад охоплює населені пункти по усій лінії зіткнення.

Гаряча лінія БФ "Восток SOS" працює щоденно та приймає запити на евакуацію людей з міст під обстрілами, надає інформацію про точки видачі гуманітарної допомоги, доступне житло та прихистки в Україні та Європі, а також консультує щодо виїзду за кордон. Контактна інформація доступна за посиланням.