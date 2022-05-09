Волонтери розповіли про евакуацію з Лисичанська медсестри, яка втратила ноги

Історія медсестри Оксани з Лисичанська, яка втратила обидві ноги через вибух та згодом одружилася в лікарні, вразила українців.
Представники благодійних фондів "Восток SOS" та "Янголи спасіння" впізнали Оксану на відео з лікарні та поділилися для "УП. Життя" подробицями порятунку пораненої жінки.
27 березня 2022 року медсестра отримала тяжкі поранення у Лисичанську.
Її госпіталізували у місцеву лікарню, де жінці зробили 4 операції та ампутували ноги.
Для подальшого лікування та реабілітації Оксану треба було вивезти у відносно безпечно місце.
31 березня водії-волонтери Станіслав Ткачук та Владислав Савченко евакуювали з Луганщини 20 поранених. Серед них була і Оксана.
Евакуація тривала два дні, людей перевозили міні-автобусами на матрацах, де розмістили лежачих хворих та поранених.
Оксана їхала в автобусі разом ще з чотирма важкопораненими.
|Оксана та Віктор. Фото: hromadske
"В останні дні березня ми отримали запит від місцевої влади та лікарні щодо евакуації людей до Дніпра. Тоді це була велика логістична операція і нам вдалося врятувати тих, хто критично потребував продовження лікування", – говорить Дмитро Міщенін, керівник команди "Янголів Спасіння".
З Дніпра жінку переправили до Львова, де й відбулося її весілля.
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Дмитро Міщенін розповідає, що рейс, яким вивезли Оксану, був першою масштабною евакуацією поранених до Дніпра, який вдалося організувати волонтерам благодійних фондів "Восток SOS" та "Янголи спасіння".
Наразі бригади працюють постійно, і кожен евакуаційний виїзд – ризикований, адже на сході країни ні на день не припиняються обстріли, змінюється тільки їх інтенсивність. Перевозять переважно літніх людей та хоспісних пацієнтів, які залишилися у зоні бойових дій. Допомагають знайти лікарні та прихистки з належним доглядом, які готові прийняти людей, що потребують допомоги.
Водіїв-відчайдухів, готових їхати у гарячі точки, шукають переважно по особистих контактах та часом отримують пропозиції у соціальних мережах. Зараз діяльність евакуаційних бригад охоплює населені пункти по усій лінії зіткнення.
Гаряча лінія БФ "Восток SOS" працює щоденно та приймає запити на евакуацію людей з міст під обстрілами, надає інформацію про точки видачі гуманітарної допомоги, доступне житло та прихистки в Україні та Європі, а також консультує щодо виїзду за кордон. Контактна інформація доступна за посиланням.