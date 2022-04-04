"Ми – не похоронне бюро". У Червоному Хресті заявили, що не відповідають за вивіз тіл солдатів РФ з України

Відповідальність за повернення на територію РФ тіл загиблих солдат лежить на українських та російських органах влади.

Про це в інтерв'ю "УП. Життя" заявив представник Міжнародного комітету Червоного Хреста у Києві Герардо Понтрандольфі.

"Влада дуже хитро намагається покласти відповідальність на МКЧХ.

Ми – не похоронне бюро. Але можемо надати все, що їм потрібно", – наголосив Понтрандольфі.

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За його словами, МКЧХ також необхідна інформація про загиблих для того, щоб інформувати їхні сім'ї.

"І, чесно кажучи, мені байдуже, що це за сім'ї – з України чи з Росії.

Я хочу зробити так, щоб кожен батько, кожна мати мали можливість знати, де перебуває його загибла дитина. І ми готові підтримати владу в цьому.

Але обов'язок повернути тіла лежить на владі", – підкреслив представник Міжнародного Червоного Хреста у Києві.

Понтрандольфі також повідомив, що наразі Міжнародний комітет Червоного Хреста не має доступу до українських військових, які потрапили у полон російських окупантів.

Крім того, гуманітарна організація Червоний Хрест продовжує називати війну, яку РФ розв'язала в Україні, "конфліктом".

Нагадаємо, українська влада ще 26 лютого закликала Червоний Хрест вивезти тисячі тіл російських окупантів до РФ, поки влада країни-агресора приховувала людські втрати у війні проти України.

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