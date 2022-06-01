10-річна волонтерка з Одеси плете для захисників браслети, що можуть врятувати життя. ФОТО

10-річна волонтерка з Одеси створює тактичні браслети для українських захисників, які можуть врятувати життя.

Такі прикраси вже є на озброєнні у столичних правоохоронців, розповіли у поліції Києва.

Браслети, які плете Марійка, унікальні тим, що за хвилину перетворюються у 3-5 метрів міцної мотузки, якою можна перев’язати рану, зупинити кровотечу або зміцнити укриття.

Реклама:

"Любов та турбота не знає меж і кордонів, як і не знає меж щирість дитячого серця. Поки українців усього світу об’єднала біда через російських загарбників, окремий фронт тримають діти, які роблять добрі справи на підтримку наших військових", – наголошують у столичній поліції.

Тактичні браслети за хвилину перетворюються на міцну мотузку, що може стати у нагоді

Маші – лише 10, однак дівчинка не змогла стояти осторонь в умовах війни. Побачивши, що тато з мамою займаються волонтерством, Марійка вирішила зробити і свій внесок у перемогу.

"Я вірю, що мої браслети допоможуть українським воїнам захистити нашу державу. Слава нашим захисникам! Слава Україні!" – наголошує Марійка.

10-річна волонтерка Марійка робить свій внесок у перемогу України

Захоплення плести браслети – не нове, та зараз дівчинка концентрується саме на тактичній варіації прикрас і створює колекцію для українських героїв. Частину з них вона передала співробітникам Подільського управління поліції Києва.

Марійчині тактичні браслети уже на озброєнні у столичних правоохоронців

"Нині цей елемент тактичної амуніції постійно супроводжує правоохоронців під час несення служби. Ми вдячні Марійці за її увагу та турботу. З такими дітками ми неодмінно здобудемо перемогу!" – підкреслили правоохоронці.

Реклама: