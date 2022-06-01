У "Дії" можна буде подати заявку на усиновлення дитини

У додатку "Дія" з'явиться послуга "усиновлення". У такий спосіб Кабінет міністрів реалізує проєкт спрощеної процедури для українців, які хочуть взяти на виховання дитину.
Про це повідомила уповноважена президента з прав дитини і дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук в ефірі "Сніданок з 1+1" 1 червня.
За словами дитячого омбудсмена, новий функціонал у "Дії" запустять до кінця серпня.
"Можна буде подати пакет документів на кандидата в усиновлювачів, опікунів, батьків-вихователів прийомної родини або дитячого будинку сімейного типу, а також ознайомитись з анкетами дітей тощо", – розповіла Герасимчук.
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Спрощена процедура подачі первинної заявки на усиновлення в Україні стала доступною вже сьогодні, 1 червня, повідомив під час брифінгу заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.
При цьому залишити запит стосовно первинної заявки на усиновлення дитини можна буде під час особистого прийому, як і було раніше.
За його словами, в Україні зараз потребують усиновлення понад 17 тисяч дітей.
"Кількість кандидатів (які хочуть усиновити дитину – ред.) – у рази менше. Одна з причин, чому кандидатів мало – важка процедура усиновлення. Ми це змінюємо і впроваджуємо швидкий і цифровий процес. Тепер треба лише 5 хвилин, щоб лишити заявку на первинну консультацію", – підкреслив Кошеленко.
При цьому служби у справах дітей продовжуватимуть виконувати свої повноваження, як і раніше.
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Подати заявку на первинну консультацію у "Дії" можна в розділі "Сім’я", резюмував представник Мінцифри Денис Іванов.
"Вся інформація про кандидата підтягується автоматично. Авторизація відбувається через електронний підпис. Протягом 15 днів відповідна служба зв’язується із заявником і запрошує на консультацію", – пояснив він.
Консультацію можна відвідати як фізично, так і дистанційно, в онлайн-форматі.
За словами Іванова, наразі продовжується робота над наступними етапами послуги усиновлення.
"Я думаю, до кінця серпня буде доступною можливість подати заявку на отримання статусу для усиновлення дитини, а також для кандидата у батьки-вихователі прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу або навіть опікуна", – заявив представник Мінцифри.
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