РФ хоче спростити процедуру усиновлення депортованих дітей з України – радниця Зеленського

У Росії хочуть внести зміни до законодавства, щоб спростити процедуру усиновлення депортованих українських дітей.

Про це заявила радник-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук на своїй сторінці у соцмережі.

"До мене надходять чисельні сигнали щодо того, що російська влада готує зміни до законодавства, які дозволять росіянам усиновлювати українських дітей за спрощеною процедурою", – зазначила вона.

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Йдеться про дітей, яких вивезли до РФ та тимчасово окупованих територій, так званих ДНР, ЛНР.

Altanaka / Depositphotos

За словами Дар’ї Герасимчук, про це вже пишуть у російських ЗМІ.

Уповноважена цитує одну із публікацій, де йдеться, що депутати держдуми планують внести правки у "дорожню карту" до 13 квітня. А о тих пір діятиме тимчасова схема з оформлення опікунства.

Росіяни ніби-то вже готові розбирати українських дітей, – депорторваних з Донбасу.

Чиновниця зазначає, що таке усиновлення є порушенням прав людини та норм Конвенції ООН про права дитини.

Другим важливим порушенням є примусова депортація цивільного населення – вона заборонена Женевською Конвенцією від 1949 року.

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В українському законодавстві прописана спеціальна процедура. Тому усиновлення українських дітей іноземцями без погодження з Національною соціальною сервісною службою України є незаконним.

Раніше у Росії вже практикували протиправне усиновлення. Наприклад, у 2014 році там реалізували проєкт "Поїзд надії".

З Москви в різні регіони Росії відправлявся спеціальний потяг з охочими усиновити дитину. Цей рейс приїжджав зокрема й на територію окупованих Севастополя та Сімферополя.

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