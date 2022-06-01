З Харківського юридичного університету відрахували студентку за співпрацю з окупантами

Яна Осадча журналіст
30743
1 червня 2022

У Харкові з Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відрахували студентку Аміну Афанасьєву, яка співпрацює з окупаційною адміністрацією захопленого Маріуполя.

Про це повідомили у навчальному закладі.

Ролик з Афанасієвою зняли російськими ЗМІ. Він потрапив у соцмережі 31 травня. Студентка займає посаду керівниці громадської приймальні руху "Донецька республіка".

Реклама:

Афанасьєва навчалася на 4 курсі на факультеті прокуратури на спеціальності "право".

 Скріншот з російського випуску новин

"В нашому колективі немає місця колаборантам та зрадникам, які обрали сторону окупанта. І на подібні прояви реагуємо невідкладно", – повідомили у виші.

 Указ ректора

В університеті зазначили, що Аміна Афанасьєва перестала бути студенткою ще до того, як інформація про її діяльність була поширена у ЗМІ. Указ ректора про відрахування студентки датується 27 травня 2022 року.

Читайте також: 20 днів пекла: історія студента, якому вдалося вибратися з Маріуполя

"Подальшу правову оцінку її дій мають дати відповідні правоохоронні органи", – кажуть в університеті.

Читайте також: Бійці інформаційного поля: як українські студенти за кордоном долучаються до війни

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 2743
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2561
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3223
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат