З Харківського юридичного університету відрахували студентку за співпрацю з окупантами

У Харкові з Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відрахували студентку Аміну Афанасьєву, яка співпрацює з окупаційною адміністрацією захопленого Маріуполя.

Про це повідомили у навчальному закладі.

Ролик з Афанасієвою зняли російськими ЗМІ. Він потрапив у соцмережі 31 травня. Студентка займає посаду керівниці громадської приймальні руху "Донецька республіка".

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Афанасьєва навчалася на 4 курсі на факультеті прокуратури на спеціальності "право".

Скріншот з російського випуску новин

"В нашому колективі немає місця колаборантам та зрадникам, які обрали сторону окупанта. І на подібні прояви реагуємо невідкладно", – повідомили у виші.

Указ ректора

В університеті зазначили, що Аміна Афанасьєва перестала бути студенткою ще до того, як інформація про її діяльність була поширена у ЗМІ. Указ ректора про відрахування студентки датується 27 травня 2022 року.

"Подальшу правову оцінку її дій мають дати відповідні правоохоронні органи", – кажуть в університеті.