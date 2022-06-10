Pornhub звільнив єдиного співробітника в Росії через війну

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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10 червня 2022

Компанія Pornhub звільнила свого єдиного співробітника у Росії Дмітрія Колодіна через повномасштабну війну РФ проти України. 

Колодін не був штатним працівником, але працював найманим консультантом з 2017 року.

Він спілкувався з пресою та займався рекламою, повідомляє російське видання vc.ru, а також Колодін на своєму Telegram-каналі.

Росіянин сказав, що "вперше почувається звільненим" а також засмучений, бо "всією душею" любив сервіс і комунікації.

""І тут залишки читачів мають зрозуміти, до чого була перша фраза посту – я вперше в житті почуваюся звільненим. І так бісить, що така крута історія обірвалася цими старими *банатами з їхньою *бучою війною", написав Колодін.

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 Фото: burdun/Depositphotos

За словами Колодіна, він чекав на звільнення ще з кінця лютого, але офіс Pornhub "не поспішав із висновками та намагався подолати блокування фінансових каналів".

"На випередження скажу, що звичайно я насамперед незадоволений і бішусь від інших факторів цієї війни, на кшталт убитих людей, обірваних зв'язків, загального пи*деця та ін. Цей пи*дець заважає особисто мені і руїнить всі мої плани", – додав росіянин.

Звільнення Колодіна найімовірніше означає, що Pornhub заморожує всі маркетингові активності в РФ, кажуть у росЗМІ.

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