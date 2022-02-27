Pornhub, Netflix, Amazon: у соцмережах закликають закрити Росії доступ до відомих платформ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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27 лютого 2022

Українці та іноземці закликають найвідоміші сервіси закрити доступ до контенту для користувачів із Росії.

Зокрема, люди звертаються до платформ Netflix, Spotify, Amazon Web Services, SoundCloud, Pornhub, PrimeVideo, AppleMusic, компаній Sony, Microsoft, Google тощо.

"Українська правда. Життя" зібрала дописи з такими вимогами у Twitter.

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"Сподіваюся, що Microsoft, Azure, Google, Amazon і Amazon Web Services Cloud у найближчі дні припинять надавати усі "хмарні" послуги в регіоні Росії. Будь ласка, зробіть це, щоб підтримати Україну".

"Шановні Google, Microsoft, Meta, Amazon, Oracle та інші. Настав час діяти і припинити всі послуги, що надаються установам у Росії".

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"Поки російські війська ведуть війну в Україні, цивільні росіяни мирно дивляться серіали, грають у відеоігри та користуються всіма благами цивілізованого світу. Доведемо Росію до кам’яного віку. Допоможіть нам показати їм, що будуть наслідки, Netflix, Sony, Microsoft, Amazon, Google".

Користувачі також закликають блокувати контент для користувачів із Білорусі, яка бере участь у війні проти України.

"Якщо ви за Україну і хочете зупинити Росію – закликайте Apple, Microsoft, Google та Аmazon ввести заборону на використання програмного забезпечення та хмарних обчислень в Росії (та її де-факто новому регіоні – Білорусі)".

Дехто також просить сервіс для інтернет-продажу Amazon припинити поставки в РФ і продаж товарів російського виробництва.

"Огайо сьогодні зробив так, що всі штати повинні прибрати з полиці все російське. Amazon, будь ласка, припиніть усі відправлення з Росії та в Росію принаймні до тих пір, поки вони не покинуть Україну".

"Таким компаніям, як Аmazon, еBay, Еtsу та іншим потрібно негайно виявити та видалити всю продукцію з Росії".

Люди також вимагають у пошукових сервісів, щоб ті припинили надавати платформу для російської пропаганди.

"Будь ласка, ретвітніть: Росія розпочала жорстоку і невиправдану війну проти України. Тим часом Аpple і Google досі надають глобальні платформи для російської пропаганди. Видаліть Russia Today/RT News з магазину додатків Google Play! #Опір #StandWithUkraine #StopPutin".

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також попросив заблокувати російським користувачам доступ до соцмереж Facebook, Instagram та Twitter.

Фото обкладинки: tashatuvango/Depositphotos.

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