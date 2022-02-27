Pornhub, Netflix, Amazon: у соцмережах закликають закрити Росії доступ до відомих платформ

Українці та іноземці закликають найвідоміші сервіси закрити доступ до контенту для користувачів із Росії.

Зокрема, люди звертаються до платформ Netflix, Spotify, Amazon Web Services, SoundCloud, Pornhub, PrimeVideo, AppleMusic, компаній Sony, Microsoft, Google тощо.

"Українська правда. Життя" зібрала дописи з такими вимогами у Twitter.

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"Сподіваюся, що Microsoft, Azure, Google, Amazon і Amazon Web Services Cloud у найближчі дні припинять надавати усі "хмарні" послуги в регіоні Росії. Будь ласка, зробіть це, щоб підтримати Україну".

Hoping that @Microsoft @Azure @Google and @amazon @awscloud will stop all their cloud services on Russia region starting from the next days. Please do that to support #ukraine — Stefano Demiliani (@demiliani) February 27, 2022

"Шановні Google, Microsoft, Meta, Amazon, Oracle та інші. Настав час діяти і припинити всі послуги, що надаються установам у Росії".

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"Поки російські війська ведуть війну в Україні, цивільні росіяни мирно дивляться серіали, грають у відеоігри та користуються всіма благами цивілізованого світу. Доведемо Росію до кам’яного віку. Допоможіть нам показати їм, що будуть наслідки, Netflix, Sony, Microsoft, Amazon, Google".

While russian troops are leading war in Ukraine, russian civilians peacefully watch series, play video games, and use all the goods of the civilized world. Let's bring Russia to the stone age. Help us show them there will be consequences. @netflix @Sony @Microsoft @amazon @Google — єРамен (@thebee_man) February 27, 2022

Користувачі також закликають блокувати контент для користувачів із Білорусі, яка бере участь у війні проти України.

"Якщо ви за Україну і хочете зупинити Росію – закликайте Apple, Microsoft, Google та Аmazon ввести заборону на використання програмного забезпечення та хмарних обчислень в Росії (та її де-факто новому регіоні – Білорусі)".

‼️If you #StandWithUkraine and want to #StopRussia — urge @Apple, @Microsoft, @Google, @amazon to impose ban on usage of software and cloud computing in Russia (and its de facto new region - Belarus) 1/3 — UkraineWorld (@ukraine_world) February 26, 2022

Дехто також просить сервіс для інтернет-продажу Amazon припинити поставки в РФ і продаж товарів російського виробництва.

"Огайо сьогодні зробив так, що всі штати повинні прибрати з полиці все російське. Amazon, будь ласка, припиніть усі відправлення з Росії та в Росію принаймні до тих пір, поки вони не покинуть Україну".

Ohio did today all states should follow the course and remove everything Russian from the shelf @amazon please stop all shipments from and to Russia at least until they leave Ukraine . 👏👍🙏🦅 https://t.co/eTPEQn4Plx — W.Steven Chandler (@WSteveChandler) February 26, 2022

"Таким компаніям, як Аmazon, еBay, Еtsу та іншим потрібно негайно виявити та видалити всю продукцію з Росії".

Люди також вимагають у пошукових сервісів, щоб ті припинили надавати платформу для російської пропаганди.

"Будь ласка, ретвітніть: Росія розпочала жорстоку і невиправдану війну проти України. Тим часом Аpple і Google досі надають глобальні платформи для російської пропаганди. Видаліть Russia Today/RT News з магазину додатків Google Play! #Опір #StandWithUkraine #StopPutin".

Гей, @Spotify

російська армія вбиває українців прямо зараз. Чи погоджуєтеся ви з тим, що інші росіяни зараз мирно слухають музику? — Войовнича українська сіммерка (@zlasimmerka) February 26, 2022

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також попросив заблокувати російським користувачам доступ до соцмереж Facebook, Instagram та Twitter.

Фото обкладинки: tashatuvango/Depositphotos.

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