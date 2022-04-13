HYATT, Hilton: українців закликають бойкотувати компанії, які співпрацюють з РФ у сфері туризму

Світовий туризм почав бойкотувати Росію через війну в Україні, але багато авіакомпаній і готельних мереж досі не вийшли з ринку агресора.

Державне агентство розвитку туризму України проаналізувало, які компанії досі співпрацюють з РФ у сфері туризму, і закликало українців бойкотувати їх.

Це стосується багатьох авіаліній, туроператорів та готельних компаній, зокрема HYATT Hotels, Wyndham, Hilton Hotels & Resorts, Radisson.

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"Агресор має відчути на собі зневагу усього світу, а росіяни, які масово словом і податками підтримують агресію проти нашої країни, заслуговують на перельоти виключно за маршрутом Москва-Магадан з короткою зупинкою у Воркуті", – кажуть в агентстві.

Фото: EdZbarzhyvetsky/Depositphotos

Через напад Росії на Україну Європейський Союз, США та Канада закрили свої повітряні простори для російських літаків.

А Європейське агентство з безпеки польотів призупинило сертифікати придатності літаків всіх авіакомпаній Росії.

Сервіси бронювання Booking.com, Airbnb та Expedia припинили роботу в країні-агресорі.

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А на початку березня Всесвітня туристична організація (UNWTO) скликала позачергове засідання Виконавчої Ради.

Вона призупинила членство РФ у UNWTO.

Однак не всі компанії припинили співпрацю з агресором у сфері туризму, кажуть у ДАРТ.

Готелі

Одна з найбагатших світових готельних мереж Marriott Hotels з одного боку пожертвувала понад $100 млн на допомогу українцям, а з іншого – не закрила свої готелі у Росії.

Так само в Росії працюють й інші американські готельні компанії – HYATT Hotels, Wyndham, Hilton Hotels & Resorts і Radisson – попри те, що США постійно вводять економічні санкції проти РФ.

Крім того, існує довгий список країн, які зберігають нейтралітет або взагалі не засуджують Росію.

Наразі їх більше 70-ти і до цього переліку входять Хорватія, Шрі-Ланка, Сейшели, Чорногорія, Марокко, Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ та багато інших.

Туроператори

"Найцікавіший кейс серед країн, які готові приймати в себе туристів із росії, має Туреччина.

Там навіть серйозно думають над тим, щоб створити нову авіакомпанію, яка буде займатися виключно перевезенням російських туристів на турецькі курорти", – пише агентство.

Уряд Туреччини планує надати кредитну підтримку турецьким туроператорам, що базуються в Росії, насамперед Anex, Pegas і Coral.

Загальна сума кредиту складає $300 мільйонів. Очікується, що цей пакет підтримки буде оголошений в перший тиждень травня.

Загалом цього туристичного сезону турецькі курорти планують прийняти у себе понад 3 млн росіян.

Крім того, найбільший авіаперевізник Туреччини Turkish Airlines зголосився надати 1,5 мільйонів місць для "пакетних" туристів з росії.

Авіакомпанії

Фото: teamtime /Depositphotos

Попри європейські санкції авіакомпанії Etihad Airways, Emirates і Qatar Airways досі з'єднують Росію з рештою світу.

Так само з РФ працює і найбільша авіакомпанія Ізраїлю EL AL אל על.

Саме через авіахаби цих країн росіяни з пересадками подорожують до країн ЄС, Канади та США.

Компанії Air China, China Southern Airlines та China Eastern Airlines, які належать китайському уряду, дають можливість росіянам літати до Північної Америки, Європи, Азії, Австралії.

Оскільки вони працюють у російських аеропортах, то роблять безпосередній внесок у російську економіку і спонсорують війну, пояснює ДАРТ.

"Закликаємо вас не користуватись послугами цих авіакомпаній. Знайдіть їхні сторінки в соціальних мережах та "подякуйте" за їхню підтримку війни в Україні", – наголошує Державне агентство.

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